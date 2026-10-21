Американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Американские законодатели планируют выяснить причины блокировки спутниковой связи Starshield для украинских военных и привлечь виновных к ответственности. Конгрессмен Брайан Фицпатрик подтвердил, что власти планируют провести допрос Илона Маска под присягой США, и напомнил о последствиях таких решений на фронте в Украине.

Об этом Брайан Фицпатрик заявил журналистам CNN, цитирует Новини.LIVE.

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Угроза уголовного преследования и пределы полномочий Маска

Член комитета Палаты представителей США по разведке Брайан Фицпатрик инициирует масштабную парламентскую проверку после обнародования информации о проблемах с функционированием платформы Starshield в Украине. Политик резко разграничил коммерческие сервисы компании SpaceX и специализированные оборонные технологии.

"Если действительно господин Маск отдал этот приказ, то это, вероятно, является нарушением закона, поскольку он обладает полномочиями и правом принимать решения в отношении Starlink — гражданского коммерческого продукта, но не в отношении Starshield, который является инструментом национальной безопасности военного уровня. Поэтому ни один гражданский, ни одно отдельное гражданское лицо не должно иметь полномочий по принятию решений о том, как это развертывается. Вот что нам нужно выяснить до конца", — заявил законодатель в беседе с журналисткой.

Специальный надзор за этим делом начнется сразу после возвращения американских конгрессменов в сессионный зал. Фитцпатрик подтвердил, что законодатели вызовут свидетелей, возьмут у них показания под присягой и проверят каждого потенциально причастного фигуранта, включая основателя компании SpaceX.

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"Мы должны вызвать свидетелей. Нужно их допросить, привести к присяге и докопаться до сути дела, потому что это очень-очень серьезное дело. Его нельзя просто так замять", — подчеркнул представитель разведывательного комитета.

Чиновник отдельно подчеркнул трагические последствия таких шагов непосредственно в зоне боевых действий: "Мы не можем просто проигнорировать это. Это очень, очень серьёзная проблема, ведь прекращение работы Starshield таким образом обходится человеческими жизнями. Это должно иметь последствия".

Когда журналистка уточнила, означает ли тщательное расследование вызов Илона Маска на официальный допрос под присягой, конгрессмен дал прямой утвердительный ответ: "Я считаю, что это расследование. Нужно опросить всех. Да".

Он также напомнил чиновникам о полной финансовой зависимости правительственных структур от решений парламента: "Кейтлин, исполнительная власть не имеет ни копейки собственных средств. Деньги налогоплательщиков поступают к ней через законодательную ветвь власти, и любое ведомство или руководитель ведомства, принимавшие в этом участие, должны понести финансовые последствия".

Новини.LIVE сообщали, что компания SpaceX с 14 октября ограничила скорость работы терминалов Starlink во время движения, причём ограничения коснулись именно специализированного военного сервиса Starshield. По словам советника президента по вопросам военных технологий Сергея «Флеша» Бескрестнова, украинских бойцов об этом не предупредили заранее, что непосредственно сорвало ряд боевых задач Сил обороны на передовой.

По данным СМИ, распоряжение об ограничении скорости Starshield в Украине отдал лично Илон Маск, предположительно предварительно согласовав это решение с президентом США Дональдом Трампом. В то же время министр обороны США Пит Хегсет заверил, что Пентагон к этим изменениям не причастен и никаких указаний компании не давал.

На фоне скандала американский сенатор Том Тиллис объявил о намерении обратиться к генеральному инспектору Минобороны США с требованием провести официальное расследование. Политик подчеркнул, что причины перебоев кроются не в гражданской сети Starlink или самой компании, а именно в работе системы Starshield, которая администрируется по контрактам с американским оборонным ведомством.