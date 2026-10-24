Президент Володимир Зеленський. Фото: Reuters

В Україні відновили швидкість роботи супутникових систем Starlink і Starshield до рівня, який був до запровадження обмежень. Відновлення почалося вночі, а вже вранці зв’язок працював із необхідними показниками. Стабільна робота цих систем має важливе значення для забезпечення фронтової логістики та захисту України від реактивних "шахедів".

Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

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Зеленський подякував США за допомогу Україні

Президент також подякував американським партнерам і всім, хто долучився до вирішення проблеми.

"Найголовніше за сьогодні — відновили роботу Starlink, Starshield на швидкості, яка була до всіх цих обмежень. Зараз швидкість така, як потрібна нам. Вночі сьогодні почалося відновлення, і зранку вже були швидкості, достатні для використання цього зв’язку. Це дуже важливо, це вагомо для нашої фронтової логістики, для захисту України від реактивних "шахедів"", — заявив Зеленський.

За словами президента, Україна продовжує переговори з партнерами щодо інших напрямів співпраці зі Сполученими Штатами.

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Зеленський також наголосив на необхідності відновити постачання перехоплювачів для протиповітряної оборони, які призначені для протидії російській балістиці. За його словами, Україна досі очікує на пакети допомоги від США та європейських партнерів, щодо яких уже є політичні рішення.

Окремо глава держави повідомив про підготовку зустрічей у Європі за участю представників президента США та європейських партнерів. Україна розраховує продовжити дипломатичну роботу наступного тижня. Зеленський підкреслив, що європейські країни мають брати участь у переговорному процесі.

Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський заявив, що США відновили передачу Україні розвідувальної інформації, зокрема попереджень про запуски російських балістичних ракет. Водночас раніше президент повідомляв про обмеження в роботі супутникових систем Starlink і Starshield.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс прокоментував обмеження роботи супутникових систем Starlink і Starshield для українських військових. Він заявив, що не вважає Ілона Маска головною проблемою, оскільки той керує приватною компанією та не хоче опинятися в центрі війни між державами без чітких вказівок від уряду США.