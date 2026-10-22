Віцепрезидент США Джей Ді Венс. Фото: Reuters

Віцепрезидент США Джей Ді Венс відповів журналістам на запитання про можливе розслідування щодо Ілона Маска після повідомлень про обмеження роботи супутникового зв’язку для українських військових. За його словами, цю ситуацію слід розглядати в контексті політики Вашингтона щодо України та Росії. Водночас Венс розкритикував європейські країни за залежність від американських технологій і за критику США.

Про це стало відомо з трансляції розмови з журналістами Forbes Breaking News, передає Новини.LIVE.

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Венс пояснив позицію щодо Ілона Маска

Відповідаючи на запитання про заклики розслідувати обставини обмеження Starshield для українських військових, Венс заявив, що не вважає Маска головною проблемою в цій ситуації.

"Я думаю, що Ілон Маск керує приватною корпорацією, і цілком зрозуміло, що він не хоче опинятися посеред війни між двома державами, коли уряд США фактично не вказує йому, що робити. Тому я не думаю, що справа в Ілоні", — сказав віцепрезидент США.

За його словами, головне питання полягає в тому, якою буде подальша політика Сполучених Штатів щодо України та Росії. Він також зазначив, що американська сторона працює над відновленням переговорного процесу.

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Віцепрезидент США також висловив невдоволення позицією європейських країн, які, за його словами, критикують американські компанії, але водночас залежать від їхніх технологій.

"Мені здається дещо іронічним, що європейські країни, які, звісно, не мають нічого подібного до технологій, які Ілон розробив для Starlink і Starshield та інших інтернет-сервісів SpaceX, майже одностайно вирішили вести регуляторну та ліцензійну війну проти SpaceX. А тепер вони всі звертаються до SpaceX і кажуть: "Будь ласка, зробіть те, що нам потрібно", — заявив Венс.

Він додав, що ця ситуація демонструє залежність європейських держав від американських технологій, бізнесу та військової підтримки.

"Європейські країни залежать від американських технологій, американських компаній та американських військових, але водночас європейські політичні лідери люблять критикувати союзників США, від яких вони так сильно залежать", — наголосив віцепрезидент.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що, за даними The Wall Street Journal, засновник і власник SpaceX Ілон Маск особисто розпорядився обмежити швидкість роботи військової версії супутникового зв'язку Starlink — Starshield — в Україні. Водночас джерела газети надали різні відомості про те, чи обговорював Маск це рішення з президентом США Дональдом Трампом до запровадження обмежень.

Також Новини.LIVE писали, що американські законодавці закликали розслідувати обставини обмеження супутникового зв'язку для ЗСУ. Зокрема, конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік заявив про необхідність допитати причетних до рішення під присягою, зокрема й Маска, якщо підтвердиться його роль. Він наголосив, що справа потребує ретельного розслідування та відповідальності винних.