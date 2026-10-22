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Главная Новости дня Венс прокомментировал ограничения, наложенные на Starlink и Starshield в Украине

Венс прокомментировал ограничения, наложенные на Starlink и Starshield в Украине

Ua ru
22 октября 2026 20:07
Венс разъяснил позицию Маска относительно ограничений Starlink для Украины Reuters
Вице-президент США Джей Ди Венс. Фото: Reuters

Вице-президент США Джей Ди Венс ответил журналистам на вопрос о возможном расследовании в отношении Илона Маска после сообщений об ограничении работы спутниковой связи для украинских военных. По его словам, эту ситуацию следует рассматривать в контексте политики Вашингтона в отношении Украины и России. В то же время Венс раскритиковал европейские страны за зависимость от американских технологий и за критику США.

Об этом стало известно из трансляции беседы с журналистами Forbes Breaking News, передает Новини.LIVE.

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Венс объяснил свою позицию в отношении Илона Маска

Отвечая на вопрос о призывах американских законодателей расследовать обстоятельства ограничения доступа к Starshield для украинских военных, Венс заявил, что не считает Маска главной проблемой в этой ситуации.

"Я думаю, что Илон Маск руководит частной корпорацией, и вполне понятно, что он не хочет оказаться в эпицентре войны между двумя государствами, когда правительство США фактически не указывает ему, что делать. Поэтому я не думаю, что дело в Илоне", — сказал вице-президент США.

По его словам, главный вопрос заключается в том, какой будет дальнейшая политика Соединённых Штатов в отношении Украины и России. Он также отметил, что американская сторона работает над возобновлением переговорного процесса.

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Венс раскритиковал Европу за зависимость от SpaceX

Отдельно вице-президент США выразил недовольство позицией европейских стран, которые, по его словам, критикуют американские компании, но в то же время зависят от их технологий.

"Мне кажется несколько ироничным, что европейские страны, которые, конечно, не имеют ничего подобного технологиям, разработанным Илоном для Starlink, Starshield и других интернет-сервисов SpaceX, почти единодушно решили вести регуляторную и лицензионную войну против SpaceX. А теперь они все обращаются к SpaceX и говорят: "Пожалуйста, сделайте то, что нам нужно", — заявил Венс.

Он добавил, что эта ситуация демонстрирует зависимость европейских государств от американских технологий, бизнеса и военной поддержки.

"Европейские страны зависят от американских технологий, американских компаний и американских военных, но в то же время европейские политические лидеры любят критиковать союзников США, от которых они так сильно зависят", — подчеркнул вице-президент.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что, по данным The Wall Street Journal, основатель и владелец SpaceX Илон Маск лично распорядился ограничить скорость работы военной версии спутниковой связи Starlink — Starshield — в Украине. В то же время источники газеты предоставили противоречивую информацию о том, обсуждал ли Маск это решение с президентом США Дональдом Трампом до введения ограничений.

Также Новини.LIVE писали, что американские законодатели призвали расследовать обстоятельства ограничения спутниковой связи для ВСУ. В частности, конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик заявил о необходимости допросить присягой лиц, причастных к принятию этого решения, в том числе и Маска, если его роль подтвердится. Он подчеркнул, что дело требует тщательного расследования и привлечения виновных к ответственности.

США Илон Маск ВСУ Украина Starlink Джей Ди Вэнс Starshield
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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