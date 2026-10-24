Прем’єр-міністр Британії Енді Бернем та президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом 23 жовтня наголосив на важливості повного доступу України до супутникового зв’язку Starlink. Лідери також обговорили зусилля щодо початку переговорів і домовилися працювати разом із міжнародними партнерами, щоб припинити кровопролиття.

Про це йдеться у повідомленні офісу прем’єра Британії, передає Новини.LIVE.

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Що Бернем сказав Трампу про Starlink

Під час розмови Енді Бернем наголосив на важливості повного доступу України до супутникового зв’язку Starlink.

"Прем’єр-міністр наголосив на важливості повного доступу України до Starlink, щоб українці могли й надалі захищатися від повномасштабного вторгнення Росії", — йдеться у повідомленні офісу прем’єра Британії.

Він також відзначив зусилля президента Трампа, спрямовані на те, щоб посадити Путіна за стіл переговорів. Лідери погодилися працювати разом із міжнародними партнерами, щоб покласти край кровопролиттю.

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Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявляв про занепокоєння будь-якими діями, які можуть послабити військові можливості України. Так він відповів на запитання про обмеження роботи Starlink для українських військових і роль Ілона Маска в цій ситуації.

Також Новини.LIVE писали, що 24 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив про відновлення роботи супутникових систем Starlink і Starshield до швидкості, яка була до запровадження обмежень. За його словами, відновлення почалося вночі, а вже вранці швидкості вистачало для повноцінного використання зв’язку.