Премʼєр-міністр Британії Енді Бернем. Фото: Reuters

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що будь-які кроки, які послаблюють військові можливості України, викликають занепокоєння. Так він відповів на запитання про обмеження роботи Starlink для українських військових та роль Ілона Маска в цій ситуації.

Про це повідомляє Sky News, інформує Новини.LIVE.

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Що Бернем сказав про Starlink для України

Під час слухань у британському парламенті лідер ліберальних демократів Ед Дейві порушив питання обмеження роботи Starlink для ЗСУ, ініційованого Ілоном Маском. Він також запитав прем’єра, чи вважає той такі дії прямою допомогою російському диктатору Володимиру Путіну.

Бернем відповів, що його турбує будь-який крок, який послаблює військові можливості України. Водночас він закликав обережно діяти в нинішній ситуації.

"Але ситуація зараз крихка, і з нею треба поводитися обережно. Вчора в Осло відбулися перемовини, на яких був представлений британський уряд. Зараз нам треба діяти обережно, щоб повернути за стіл усі сторони й забезпечити підтримку президента Зеленського та України. І можу запевнити його, що британський уряд працює на всіх рівнях, щоб цього досягти", — заявив прем’єр.

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Раніше Новини.LIVE писали, що 16 жовтня Велика Британія передала Україні додаткові далекобійні ракети Storm Shadow. За даними Bloomberg, це озброєння має допомогти українським військовим протидіяти російським операціям проти цивільної інфраструктури напередодні зими.

Також Новини.LIVE повідомляли, що 14 жовтня прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем пообіцяв прискорити постачання Україні засобів протиповітряної оборони. Йшлося про посилення захисту українського неба на тлі російських атак