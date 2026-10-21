Премьер-министр Великобритании Энди Бернем. Фото: Reuters

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что любые шаги, ослабляющие военный потенциал Украины, вызывают беспокойство. Так он ответил на вопрос об ограничении работы Starlink для украинских военных и о роли Илона Маска в этой ситуации.

Об этом сообщает Sky News, передает Новини.LIVE.

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Что Бернем сказал о Starlink для Украины

Во время слушаний в британском парламенте лидер либеральных демократов Эд Дэви поднял вопрос об ограничении работы Starlink для ВСУ, инициированном Илоном Маском. Он также спросил премьера, считает ли тот такие действия прямой помощью российскому диктатору Владимиру Путину.

Бернем ответил, что его беспокоит любой шаг, ослабляющий военные возможности Украины. В то же время он призвал действовать осторожно в нынешней ситуации.

"Но ситуация сейчас хрупкая, и с ней нужно обращаться осторожно. Вчера в Осло состоялись переговоры, на которых было представлено британское правительство. Сейчас нам нужно действовать осторожно, чтобы вернуть за стол переговоров все стороны и обеспечить поддержку президента Зеленского и Украины. И могу заверить его, что британское правительство работает на всех уровнях, чтобы этого добиться", — заявил премьер.

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Также Новини.LIVE сообщали, что 14 октября премьер-министр Великобритании Энди Бернем пообещал ускорить поставки Украине средств противовоздушной обороны. Речь шла об усилении защиты украинского неба на фоне российских атак