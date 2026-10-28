Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина "состоится в ближайшее время". По его мнению, Соединенные Штаты добиваются значительного прогресса в вопросе прекращения войны в Украине.

Об этом он сообщил во время общения с журналистами, передает Новини.LIVE.

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Трамп о встрече Зеленского и Путина

Лидер США Дональд Трамп, отвечая на вопросы прессы о процессе завершения войны в Украине, заявил, что "американская сторона" существенно продвигается вперед. Он сообщил, что вскоре состоится встреча по этому поводу.

На уточняющий вопрос представителей СМИ о том, о какой встрече идет речь, он ответил:

"С президентом Путиным и президентом Зеленским. Я считаю, что мы добиваемся значительного прогресса", — сказал он.

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В то же время он не уточнил, когда именно состоится это событие.

Мы писали, что глава США Дональд Трамп заявил, что после завершения российско-украинской войны США будут вести бизнес с обеими странами. Однако он не уточнил, о каких направлениях идет речь.

Новини.LIVE писали, что лидеры ЕС начали поиск собственных представителей для переговоров с РФ о завершении войны. Такое усиление позиций Европы стало реакцией на застой в переговорном процессе во главе с США.