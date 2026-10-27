Володимир Путін 90 хвилин говорив з лідерами Фінляндії та Норвегії про історію

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Президент Росії Володимир Путін присвятив більшу частину телефонної розмови з президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере історії середньовічних слов’янських правителів. Розмова, яку планували завершити менш ніж за пів години, тривала 90 хвилин, але майже не просунулася в питанні припинення війни в Україні.

Про це пише The Financial Times, інформує Новини.LIVE.

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Про що говорив Путін зі Стуббом і Стере

За даними видання, замість обговорення конкретних кроків для завершення війни в Україні Путін тривалий час розповідав про те, що Кремль називає "першопричинами конфлікту". Значну частину розмови він присвятив середньовічній слов’янській історії.

Водночас перспективу негайного припинення вогню, на якому наполягає Україна, практично не обговорювали. Переговори не принесли помітного прогресу, оскільки російський президент продовжував наполягати на своїх попередніх вимогах.

За словами одного із джерел видання, лідери Фінляндії та Норвегії вирішили не переривати "історичні відступи" російського диктатора, щоб оцінити, наскільки серйозно він налаштований на діалог із європейськими країнами.

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Що відомо про розмову європейських лідерів з Путіним

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 27 жовтня президент Фінляндії Александр Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере провели телефонну розмову з Володимиром Путіним щодо війни в Україні та шляхів її завершення. Контакт відбувся після консультацій з українською стороною та був пов’язаний із підготовкою до майбутніх переговорів в Абу-Дабі. Європейські лідери наголосили на необхідності припинення війни й деескалації.

Також Новини.LIVE писали, що 27 жовтня президент Володимир Зеленський обговорював із європейськими партнерами їхні контакти з Путіним. За словами радника президента з комунікацій Дмитра Литвина, на той момент глава держави саме спілкувався з представниками ЄС. Перед телефонною розмовою з російським лідером Стубб і Стере консультувалися з Україною.