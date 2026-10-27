Зеленський обговорює з ЄС переговори європейських лідерів із Путіним

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський просто зараз обговорює з європейськими партнерами їхні попередні контакти з кремлівським диктатором Володимиром Путіним. Лідери ЄС радяться з Києвом. Відомо, що очільники Фінляндії та Норвегії уже переговорили з очільником Кремля, але лише після консультацій з Україною.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Україна знає про контакти між лідерами ЄС та Путіним

Україна знає про спроби європейських політиків вибудувати прямий діалог із Кремлем та тримає з ними постійний зв'язок. Як пояснив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин, зараз Володимир Зеленський веде переговори з представниками ЄС саме щодо їхніх контактів із російським лідером Володимиром Путіним.

Коли журналісти запитали його, чи спілкувався глава держави з європейцями з приводу таких розмов, він відповів дуже коротко: "Зараз якраз говорять".

Новини.LIVE інформували, що нещодавно з Путіним по телефону говорили президент Фінляндії Александр Стубб та норвезький прем'єр-міністр Йонас Гар Стере. Як розповіли у канцелярії фінського президента, перед тим як набрати російського лідера, обидва європейські політики детально проконсультувалися з Україною.

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Окрім цього, президент Володимир Зеленський окреслив межі можливих переговорів із Росією та США щодо територіальних питань. Коментуючи пропозиції американської сторони стосовно ймовірного "обміну територіями", глава держави наголосив, що позиція Києва залишається непорушною, а будь-які принципові дискусії з цієї теми можуть вестися виключно на найвищому політичному рівні.

Тристоронні консультації між делегаціями України, США та РФ планують провести впродовж найближчих тижнів, орієнтовно в першій половині листопада. За інформацією джерел у Вашингтоні, основними нейтральними майданчиками для майбутнього раунду розглядають міста Швейцарії або Абу-Дабі (ОАЕ).