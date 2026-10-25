Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський пояснив, на яких умовах Київ готовий обговорювати територіальне питання під час майбутніх переговорів із Росією та США. За його словами, американська сторона неодноразово порушувала тему можливого обміну територіями, однак українська позиція залишається незмінною. Також глава держави визначив, на якому рівні мають відбуватися такі обговорення.

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю ТСН, передає Новини.LIVE.

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Зеленський пояснив позицію України щодо обміну територіями

"Обмінюватись просто територіями. Це питання, як американці говорять англійською, swap the territories, а вони давно піднімають це питання", — сказав Зеленський.

Водночас він наголосив, що Україна не погоджується на простий обмін територіями.

"Ми нічого ні на що не міняємо", — заявив президент.

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За його словами, територіальне питання належить до тих тем, які не можна вирішувати на рівні технічних переговорних груп. Їх мають обговорювати безпосередньо лідери держав.

Зеленський розповів про тристоронні переговори в листопаді

За словами президента, після переговорів з американцями їхні представники вирушили до Санкт-Петербурга, де обговорили з Володимиром Путіним тристоронню зустріч. Російська сторона підтвердила готовність до переговорів делегацій України, США та Росії в листопаді. Місце зустрічі ще не визначили: серед варіантів розглядали Абу-Дабі, але вона може пройти і в Європі.

Зеленський наголосив, що Україні важливо залучити до процесу європейських партнерів і досягти конкретних результатів.

"Ми вважаємо, що найважливіше, щоб трьохстороння зустріч мала результат. І для нас важливіший результат — це можливість зустрічі в трьохсторонньому форматі на рівні лідерів, а також можливість підняття питання, як енергетичне припинення вогню або припинення вогню на морі", — сказав президент.

Чому територіальне питання мають вирішувати лідери

Зеленський зазначив, що питання територій залишається одним із ключових у переговорах про завершення війни. Водночас він не став розкривати всі деталі пропозицій, які американська сторона представила українській делегації.

Президент також пояснив, що документи, які обговорюють сторони, містять різні напрацювання США.

"Це не план принесли Путіну на затвердження, тому що це не Росія вирішує, а вирішують всі сторони", — наголосив Зеленський.

За його словами, американські пропозиції передбачають обговорення кількох напрямів, зокрема територій, гарантій безпеки та економічних питань.

Зеленський назвав червоні лінії України

Окремо президент окреслив позицію Києва щодо майбутніх гарантій безпеки. Україна не погоджується на нейтральний статус і не вважає прийнятним обмеження чисельності власної армії.

"Ми не можемо говорити про нейтральність нашої держави. І ми не повинні... говорити про обмеження української армії. Це наші червоні лінії", — заявив Зеленський.

Він також підкреслив, що умови безпеки України не можуть залежати виключно від вимог Москви.

"Наші гарантії безпеки — це наші гарантії безпеки", — сказав президент.

Глава держави додав, що Київ розглядає кілька можливих форматів гарантій безпеки. Серед них — членство в НАТО, двосторонні домовленості зі США та підтримка з боку європейських партнерів. Вибір формату, за його словами, впливатиме й на те, як Україна зможе утримувати та фінансувати сильну армію.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що наступний раунд переговорів делегацій України, США та Росії може відбутися протягом найближчих кількох тижнів. Серед можливих місць зустрічі американський посадовець назвав Абу-Дабі та Швейцарію, а Володимир Зеленський раніше заявляв про плани провести тристоронні консультації в першій половині листопада.

Також Новини.LIVEписали, що прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо не побачив позитивних сигналів від Росії під час переговорного процесу щодо миру в Україні. Він наголосив, що поки Москва продовжує війну, Євросоюз та його країни-члени не повинні укладати з Росією газові угоди.