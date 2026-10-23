Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо. Фото: Reuters

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що під час переговорного процесу щодо миру в Україні жодних позитивних сигналів від Росії не було. Додатково він наголосив, що поки Росія продовжує свою війну проти України, Євросоюз та країни блоки не повинні укладати з Москвою газові угоди.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець з пресконференції Орпо та Президента України Володимира Зеленського для представників ЗМІ.

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Що сказав Орпо про мирні переговори

Під час пресконференції прем'єр Фінляндії наголосив, що Фінляндія підтримує Україну під час переговорного процесу. Він підтвердив, що фінський президент Александр Стубб теж взяв участь у переговорах на боці Києва. Проте за його словами, позитивних сигналів від РФ не було.

"Спершу про переговори. Фінляндія підтримує Україну на переговорах і ми дуже раді й пишаємося, що наш президент Александр Стубб теж взяв участь у переговорах на боці України. Завжди варто пробувати знайти шлях до миру, але побачимо. Ми не бачили жодних позитивних знаків з боку Росії, і ось де ми сьогодні, але сподіваємося на краще", — сказав Петтері Орпо.

Також фінський прем'єр наголосив, що поки Росія продовжує агресію проти України, ЄС і його країни-члени не повинні укладати газових угод із Москвою. За його словами, енергетична криза показала Європі необхідність зменшувати залежність від російських енергоресурсів.

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"Щодо питання про російський газ: поки Росія продовжує свою агресивну війну проти України, жодних угод з нею укладати не можна. Тож жодної газової угоди між Європейським Союзом, країнами ЄС, і Росією. Із цієї енергетичної кризи ми зрозуміли, що маємо бути менш залежними, і це наш урок, який треба засвоїти. І тому це не може бути частиною рішення", — резюмував він.

Як повідомляли Новини.LIVE, кілька днів тому у Норвегії пройшли переговори України та Європи зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом щодо завершення війни. Після цього спецпризначенець поїхав до Росії на зустріч із диктатором РФ Володимиром Путіним, після чого президент США Дональд Трамп заявив, що наразі дві сторони найближче відійшли до завершення війни.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський вважає, що США можуть відіграти вирішальну роль у завершені російсько-української війни. За його словами, Вашингтон може змусити Росію закінчити війну.