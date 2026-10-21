Трамп: зараз ми найближче до завершення війни Росії проти України
Американський лідер Дональд Трамп заявив, що зараз дві сторони, можливо, найближче підійшли до завершення війни Росії проти України. Водночас спецпосланець американського президента Джаред Кушнер повідомив про "обнадійливий прогрес" у мирних переговорах після зустрічей в Норвегії та РФ.
Про це пише Новини.LIVE посилаючись на заяву Дональда Трампа журналістам та на допис Джареда Кушнера у соцмережі X.
Трамп висловився про завершення війни та слова Віткоффа про Путіна
Дональд Трамп заявив журналістам про наближення миру в Україні:
"Ми, можливо, зараз найближче до завершення війни Росії проти України", — сказав президент США.
Водночас він застеріг від зриву мирних переговорів. За його словами, "останнє, що він хоче — це порушити рівновагу". Також він заявив, що Росія має можливості долучити до війни Іран та Китай, однак не робить цього.
"Обидві країни хотіли б бачити завершення війни. Тому ми працюємо над цим із Росією, і Китай також залучений", — сказав він.
Окремо журналісти запитали Трампа, чи погоджується він зі скандальним висловом спецпосланця США Стіва Віткоффа. Він назвав російського диктатора Володимира Путіна "гуманістом".
"Думаю, можна так сказати з огляду на конкретну мету — звільнення людини, яка вважала, що проведе все життя у в’язниці. Але я б нічого не казав ні так, ні інакше", — відповів він.
Кушнер заявив про "обнадійливий прогрес" у переговорах
Інший спецпосланець Дональда Трампа, Джаред Кушнер, також повідомив про "конструктивні переговори" в Норвегії та Росії. Зокрема, йдеться про зустрічі українського лідера Зеленського в Осло та візит спецпосланника США Віткоффа до Санкт-Петербургу до диктатора РФ Путіна. На його думку, за останні кілька днів вдалося досягти "обнадійливого прогресу" в роботі над миром в Україні.
"Попереду ще багато складної роботи, але ми маємо реальну можливість залишити цю війну позаду та створити основу для тривалого миру, безпеки й добробуту для багатьох наступних поколінь", — написав Кушнер.
Ми писали, що президент Володимир Зеленський не став очікувати спецпосланника Стіва Віткоффа в Осло. Він заявив журналістам, що Україна має діяти та не чекати завершення перемовин американської сторони з російським керівництвом.
Новини.LIVE інформували, що глава держави заявив, що після візиту спецпосланника США Віткоффа до Санкт-Петербургу, стало відомо, що російський диктатор РФ Путін погодився на трьохсторонні перемовини. Водночас Зеленський ставить під сумнів цей факт, адже "Росія не раз скасовувала подібні зустрічі".