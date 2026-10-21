Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що зараз дві сторони, можливо, найближче підійшли до завершення війни Росії проти України. Водночас спецпосланець американського президента Джаред Кушнер повідомив про "обнадійливий прогрес" у мирних переговорах після зустрічей в Норвегії та РФ.

Про це пише Новини.LIVE посилаючись на заяву Дональда Трампа журналістам та на допис Джареда Кушнера у соцмережі X.

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Трамп висловився про завершення війни та слова Віткоффа про Путіна

Дональд Трамп заявив журналістам про наближення миру в Україні:

"Ми, можливо, зараз найближче до завершення війни Росії проти України", — сказав президент США.

Водночас він застеріг від зриву мирних переговорів. За його словами, "останнє, що він хоче — це порушити рівновагу". Також він заявив, що Росія має можливості долучити до війни Іран та Китай, однак не робить цього.

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"Обидві країни хотіли б бачити завершення війни. Тому ми працюємо над цим із Росією, і Китай також залучений", — сказав він.

Окремо журналісти запитали Трампа, чи погоджується він зі скандальним висловом спецпосланця США Стіва Віткоффа. Він назвав російського диктатора Володимира Путіна "гуманістом".

"Думаю, можна так сказати з огляду на конкретну мету — звільнення людини, яка вважала, що проведе все життя у в’язниці. Але я б нічого не казав ні так, ні інакше", — відповів він.

Кушнер заявив про "обнадійливий прогрес" у переговорах

Інший спецпосланець Дональда Трампа, Джаред Кушнер, також повідомив про "конструктивні переговори" в Норвегії та Росії. Зокрема, йдеться про зустрічі українського лідера Зеленського в Осло та візит спецпосланника США Віткоффа до Санкт-Петербургу до диктатора РФ Путіна. На його думку, за останні кілька днів вдалося досягти "обнадійливого прогресу" в роботі над миром в Україні.

"Попереду ще багато складної роботи, але ми маємо реальну можливість залишити цю війну позаду та створити основу для тривалого миру, безпеки й добробуту для багатьох наступних поколінь", — написав Кушнер.

Ми писали, що президент Володимир Зеленський не став очікувати спецпосланника Стіва Віткоффа в Осло. Він заявив журналістам, що Україна має діяти та не чекати завершення перемовин американської сторони з російським керівництвом.

Новини.LIVE інформували, що глава держави заявив, що після візиту спецпосланника США Віткоффа до Санкт-Петербургу, стало відомо, що російський диктатор РФ Путін погодився на трьохсторонні перемовини. Водночас Зеленський ставить під сумнів цей факт, адже "Росія не раз скасовувала подібні зустрічі".