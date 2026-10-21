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Віткофф назвав Путіна гуманістом під час зустрічі в Росії

Ua ru
21 жовтня 2026 15:18
Віткофф назвав Путіна «гуманістом» і подякував за звільнення американця Getty Images
Російський диктатор Володимир Путін та спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф. Фото: Getty Images

Спецпосланець президента США Стів Віткофф під час зустрічі з Володимиром Путіним назвав російського диктатора "гуманістом". Він подякував йому за звільнення американця Стівена Хаббарда, якого в Росії засудили майже до семи років колонії за звинуваченнями у найманстві.

Про це він заявив під час зустрічі у Санкт-Петербурзі, передає Новини.LIVE.

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Що спецпосланець США сказав російському лідеру

Віткофф також звернувся до Путіна зі словами похвали та подяки.

"Йому 75 років, і ви так багато говорите про мого президента, президента Трампа, як про гуманіста. Ви теж гуманіст, пане, і я вас за це вітаю. Я вас хвалю і ще раз дякую", — заявив спецпосланець США.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Росія "поводиться нормально щодо України". Ця заява пролунала на тлі регулярних російських бомбардувань Києва та інших українських міст, які призводять до численних жертв серед цивільного населення.

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Як повідомляли Новини.LIVE, 21 жовтня 2026 року під час зустрічі зі спецпредставником США Стівом Віткоффом Володимир Путін заявив про намір "негайно відправити" до Сполучених Штатів кілька танкерів із російським дизельним пальним. За його словами, перше судно з партії обсягом 40 тисяч тонн має вирушити протягом найближчих двох-трьох днів у межах так званої "дизельної угоди".

Як повідомляли Новини.LIVE, 21 жовтня 2026 року спецпосланець президента США Стів Віткофф під час зустрічі з Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі заявив про можливість досягнення домовленостей щодо припинення вогню в Україні. За інформацією російських ЗМІ, він передав російському лідеру документи з пропозиціями щодо врегулювання війни та висловив сподівання на відновлення тристоронніх переговорів за участю України, США та Росії.

США володимир путін Дональд Трамп мирні переговори Стів Віткофф дизель
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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