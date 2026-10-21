Российский диктатор Владимир Путин и специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф. Фото: Getty Images

Специальный посланник президента США Стив Виткофф во время встречи с Владимиром Путиным назвал российского диктатора "гуманистом". Он поблагодарил его за освобождение американца Стивена Хаббарда, которого в России приговорили почти к семи годам колонии по обвинению в наемничестве.

Об этом он заявил во время встречи в Санкт-Петербурге, передает Новини.LIVE.

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Что спецпосланник США сказал российскому лидеру

Виткофф также обратился к Путину со словами похвалы и благодарности.

"Ему 75 лет, и вы так много говорите о моем президенте, президенте Трампе, как о гуманисте. Вы тоже гуманист, господин президент, и я вас за это поздравляю. Я вас хвалю и еще раз благодарю", — заявил спецпосланник США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия "ведет себя нормально в отношении Украины". Это заявление прозвучало на фоне регулярных российских бомбардировок Киева и других украинских городов, которые приводят к многочисленным жертвам среди гражданского населения.

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Как сообщали Новини.LIVE, 21 октября 2026 года во время встречи со спецпредставителем США Стивом Виткоффом Владимир Путин заявил о намерении "немедленно отправить" в Соединенные Штаты несколько танкеров с российским дизельным топливом. По его словам, первое судно из партии объемом 40 тысяч тонн должно отправиться в течение ближайших двух-трех дней в рамках так называемого "дизельного соглашения".

Как сообщали Новини.LIVE, 21 октября 2026 года специальный посланник президента США Стив Виткофф во время встречи с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге заявил о возможности достижения договоренностей о прекращении огня в Украине. По информации российских СМИ, он передал российскому лидеру документы с предложениями по урегулированию войны и выразил надежду на возобновление трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России.