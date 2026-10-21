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Трамп: сейчас мы близки к завершению войны России против Украины

Ua ru
21 октября 2026 23:55
Сейчас мы близки к завершению войны России против Украины — Трамп Reuters
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что сейчас обе стороны, возможно, как никогда близки к завершению войны России против Украины. В то же время специальный посланник американского президента Джаред Кушнер сообщил об "обнадеживающем прогрессе" в мирных переговорах после встреч в Норвегии и РФ.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на заявление Дональда Трампа журналистам и на пост Джареда Кушнера в социальной сети X.

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Трамп высказался о завершении войны и словах Виткоффа о Путине

Дональд Трамп заявил журналистам о приближении мира в Украине:

"Мы, возможно, сейчас ближе всего к завершению войны России против Украины", — сказал президент США.

В то же время он предостерег от срыва мирных переговоров. По его словам, "последнее, чего он хочет, — это нарушить равновесие". Также он заявил, что у России есть возможности вовлечь в войну Иран и Китай, однако она этого не делает.

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"Обе страны хотели бы, чтобы война закончилась. Поэтому мы работаем над этим с Россией, и Китай также вовлечен в этот процесс", — сказал он.

Отдельно журналисты спросили Трампа, согласен ли он со скандальным высказыванием спецпосланника США Стива Виткоффа. Тот назвал российского диктатора Владимира Путина "гуманистом".

"Думаю, можно так сказать, учитывая конкретную цель — освобождение человека, который считал, что проведёт всю жизнь в тюрьме. Но я бы ничего не говорил ни в ту, ни в другую сторону", — ответил он.

Кушнер заявил об "обнадеживающем прогрессе" в переговорах

Другой специальный посланник Дональда Трампа, Джаред Кушнер, также сообщил о "конструктивных переговорах" в Норвегии и России. В частности, речь идет о встречах украинского лидера Зеленского в Осло и визите спецпосланника США Виткоффа в Санкт-Петербург к диктатору РФ Путину. По его мнению, за последние несколько дней удалось достичь "обнадеживающего прогресса" в работе над миром в Украине.

"Впереди еще много сложной работы, но у нас есть реальная возможность оставить эту войну позади и заложить основу для прочного мира, безопасности и благополучия для многих будущих поколений", — написал Кушнер.

Мы писали, что президент Владимир Зеленский не стал дожидаться прибытия спецпосланника Стива Виткоффа в Осло. Он заявил журналистам, что Украина должна действовать, а не ждать завершения переговоров американской стороны с российским руководством.

Новини.LIVE сообщали, что глава государства заявил: после визита спецпосланника США Виткоффа в Санкт-Петербург стало известно, что российский диктатор Путин согласился на трехсторонние переговоры. В то же время Зеленский ставит этот факт под сомнение, ведь "Россия не раз отменяла подобные встречи".

Владимир Зеленский США переговоры Дональд Трамп война в Украине Стив Виткофф Джаред Кушнер
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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