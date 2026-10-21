Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский: Я не буду ждать Виткоффа в Осло

Зеленский: Я не буду ждать Виткоффа в Осло

Ua ru
21 октября 2026 17:52
«Я не буду ждать Виткоффа в Осло», — Зеленский Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский заявил, что не будет ждать спецпосланника США Стива Виткоффа в Осло и планирует вернуться в Украину. По его словам, информация о результатах встречи Виткоффа с российским диктатором Путиным поступит от норвежских представителей.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на PAP.

Реклама

Зеленский объяснил, почему не будет ждать Виткоффа

Утром 21 октября, во время визита в Норвегию, Владимир Зеленский провел встречу со спикером парламента Масудом Гарахани и лидерами политических фракций. В то же время спецпосланник США Стив Виткофф отправился в Осло после завершения переговоров в Санкт-Петербурге с Путиным.

Владимир Зеленский подчеркнул журналистам, что "Украина должна продолжать действовать", не дожидаясь завершения переговоров американского представителя с президентом РФ.

"Я не буду ждать Виткоффа в Осло. Мы должны продолжать действовать. Нам нужно вернуться в Украину. Посмотрим, какими будут результаты. Йонас должен встретиться с американским послом. Мы постоянно поддерживаем связь", — заявил президент.

Читайте также:

По словам Зеленского, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере должен встретиться с американским послом и получить информацию о результатах переговоров спецпосланника Виткоффа с диктатором Владимиром Путиным.

Мы писали, что представитель США Стив Виткофф после встречи с российским диктатором Путиным обратился к нему с благодарностью и похвалой. Более того, он назвал его "гуманистом, как и Дональда Трампа".

Новини.LIVE сообщали, что, кроме того, во время этой встречи диктатор РФ Путин пообещал Стиву Виткоффу "немедленно отправить" несколько танкеров с дизельным топливом в США. Поставка должна состояться в течение нескольких дней.

Владимир Зеленский США владимир путин Норвегия война в Украине Стив Виткофф
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации