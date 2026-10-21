Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский заявил, что не будет ждать спецпосланника США Стива Виткоффа в Осло и планирует вернуться в Украину. По его словам, информация о результатах встречи Виткоффа с российским диктатором Путиным поступит от норвежских представителей.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на PAP.

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Зеленский объяснил, почему не будет ждать Виткоффа

Утром 21 октября, во время визита в Норвегию, Владимир Зеленский провел встречу со спикером парламента Масудом Гарахани и лидерами политических фракций. В то же время спецпосланник США Стив Виткофф отправился в Осло после завершения переговоров в Санкт-Петербурге с Путиным.

Владимир Зеленский подчеркнул журналистам, что "Украина должна продолжать действовать", не дожидаясь завершения переговоров американского представителя с президентом РФ.

"Я не буду ждать Виткоффа в Осло. Мы должны продолжать действовать. Нам нужно вернуться в Украину. Посмотрим, какими будут результаты. Йонас должен встретиться с американским послом. Мы постоянно поддерживаем связь", — заявил президент.

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По словам Зеленского, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере должен встретиться с американским послом и получить информацию о результатах переговоров спецпосланника Виткоффа с диктатором Владимиром Путиным.

Мы писали, что представитель США Стив Виткофф после встречи с российским диктатором Путиным обратился к нему с благодарностью и похвалой. Более того, он назвал его "гуманистом, как и Дональда Трампа".

Новини.LIVE сообщали, что, кроме того, во время этой встречи диктатор РФ Путин пообещал Стиву Виткоффу "немедленно отправить" несколько танкеров с дизельным топливом в США. Поставка должна состояться в течение нескольких дней.