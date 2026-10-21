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Головна Новини дня Зеленський: Я не чекатиму на Віткоффа в Осло

Зеленський: Я не чекатиму на Віткоффа в Осло

Ua ru
21 жовтня 2026 17:52
Я не чекатиму на Віткоффа в Осло - Зеленський Reuters
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент Володимир Зеленський заявив, що не чекатиме на спецпосланця США Стіва Віткоффа в Осло та планує повернутися в Україну. За його словами, інформація про результати зустрічі Віткоффа з російським диктатором Путіним надійде від норвезьких представників.

Про це пише Новини.LIVE посилаючись на PAP.

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Зеленський пояснив, чому не чекатиме на Віткоффа

Вранці 21 жовтня, під час візиту до Норвегії, Володимир Зеленський провів зустріч зі спікером парламенту Масудом Гарахані та лідерами політичних груп. Водночас спецпосланець США Стів Віткофф вирушив до Осло після завершення переговорів у Санкт-Петербурзі з Путіним.

Володимир Зеленський наголосив журналістам, що "Україна має продовжувати діяти", не очікуючи завершення переговорів американського представника з президентом РФ.

"Я не чекатиму на Віткоффа в Осло. Ми повинні продовжувати діяти. Ми маємо повернутися до України. Побачимо, які будуть результати. Йонас має зустрітися з американським послом. Ми постійно підтримуємо зв'язок", — заявив президент.

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За словами Зеленського, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере має зустрітися з американським послом та отримати інформацію про результати переговорів спецпосланця Віткоффа з диктатором Володимиром Путіним.

Ми писали, що представник США Стів Віткофф після зустрічі з російським диктатором Путіним, звернувся до нього з подякою та похвалою. Ба більше, він назвав його "гуманістом, як і Дональда Трампа".

Новини.LIVE інформували, що крім того, під час цієї зустрічі диктатор РФ Путін пообіцяв Стіву Віткоффу "негайно відправити" декілька танкерів з дизелем до США. Поставка має відбутись протягом кількох днів.

Володимир Зеленський США володимир путін Норвегія війна в Україні Стів Віткофф
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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