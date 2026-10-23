Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Фото: Reuters

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что в ходе переговорного процесса по урегулированию конфликта в Украине никаких позитивных сигналов со стороны России не поступало. Кроме того, он подчеркнул, что пока Россия продолжает свою войну против Украины, Евросоюз и страны блока не должны заключать с Москвой газовые соглашения.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец с пресс-конференции Орпо и президента Украины Владимира Зеленского для представителей СМИ.

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Что сказал Орпо о мирных переговорах

Во время пресс-конференции премьер-министр Финляндии подчеркнул, что Финляндия поддерживает Украину в ходе переговорного процесса. Он подтвердил, что финский президент Александр Стубб также принял участие в переговорах на стороне Киева. Однако, по его словам, положительных сигналов от РФ не поступало.

"Сначала о переговорах. Финляндия поддерживает Украину на переговорах, и мы очень рады и гордимся тем, что наш президент Александр Стубб также принял участие в переговорах на стороне Украины. Всегда стоит пытаться найти путь к миру, но посмотрим. Мы не видели никаких позитивных сигналов со стороны России, и вот в каком положении мы находимся сегодня, но надеемся на лучшее", — сказал Петтери Орпо.

Также финский премьер подчеркнул, что пока Россия продолжает агрессию против Украины, ЕС и его страны-члены не должны заключать газовые соглашения с Москвой. По его словам, энергетический кризис показал Европе необходимость снижать зависимость от российских энергоресурсов.

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"Что касается вопроса о российском газе: пока Россия продолжает свою агрессивную войну против Украины, никаких соглашений с ней заключать нельзя. Поэтому никаких газовых соглашений между Европейским Союзом, странами ЕС и Россией. Из этого энергетического кризиса мы поняли, что должны быть менее зависимыми, и это наш урок, который нужно усвоить. И поэтому это не может быть частью решения", — резюмировал он.

Как сообщали Новини.LIVE, несколько дней назад в Норвегии прошли переговоры Украины и Европы со спецпредставителем Трампа Стивом Виткоффом по поводу прекращения войны. После этого спецпредставитель отправился в Россию на встречу с диктатором РФ Владимиром Путиным, после чего президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас обе стороны как никогда близки к завершению войны.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что США могут сыграть решающую роль в завершении российско-украинской войны. По его словам, Вашингтон может заставить Россию закончить войну.