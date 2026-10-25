Зеленский изложил позицию Украины по вопросу обмена территориями с Россией
Ua ru
25 октября 2026 20:52
Офис президента
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, на каких условиях Киев готов обсуждать территориальный вопрос в ходе предстоящих переговоров с Россией и США. По его словам, американская сторона неоднократно поднимала тему возможного обмена территориями, однако позиция Украины остается неизменной. Также глава государства определил, на каком уровне должны проходить такие обсуждения.
Об этом Зеленский рассказал в интервью ТСН, передает Новини.LIVE.
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Зеленский объяснил позицию Украины относительно обмена территориями
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