Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, на каких условиях Киев готов обсуждать территориальный вопрос в ходе предстоящих переговоров с Россией и США. По его словам, американская сторона неоднократно поднимала тему возможного обмена территориями, однако позиция Украины остается неизменной. Также глава государства определил, на каком уровне должны проходить такие обсуждения.

Об этом Зеленский рассказал в интервью ТСН, передает Новини.LIVE.

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Зеленский объяснил позицию Украины относительно обмена территориями

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