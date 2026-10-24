Встреча президента Украины Владимира Зеленского с представителями президента США. Фото иллюстративное: Офис президента

Следующий раунд переговоров делегаций Украины, США и России может состояться в течение ближайших нескольких недель. Американский чиновник сообщил, что в числе возможных мест встречи рассматриваются Абу-Даби и Швейцария. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что трехсторонние консультации планируется провести в первой половине ноября.

Об этом сообщает Sky News, передает Новини.LIVE.

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Чего ожидают от следующих переговоров

По словам американского чиновника, нынешний этап должен помочь подготовить почву для возможной встречи лидеров государств. В то же время он отметил, что для этого сторонам еще предстоит проделать значительный объем работы.

Каких гарантий требует Украина

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что мирное соглашение должно предусматривать надежные гарантии безопасности. Среди необходимых условий он назвал сильную армию и финансирование украинских вооруженных сил как минимум на 10 лет. Также Украина рассчитывает на поддержку в восстановлении страны и настаивает на ответственности России за ее действия.

В то же время Зеленский подчеркивал готовность обсуждать различные вопросы. Он заявил: "Если они хотят поднимать какие-либо вопросы, мы готовы. Но территории — это деликатный вопрос, который может обсуждаться в ходе переговоров на уровне лидеров".

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Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что европейские государства активизировали поиск представителя для участия в переговорах с Россией о прекращении войны в Украине. Всего рассматривались пять кандидатов. Эти усилия усилились на фоне отсутствия заметного прогресса в переговорах при посредничестве США и опасений, что Москва может добиться уступок в свою пользу.

Также Новини.LIVE писали о том, что президент США Дональд Трамп прокомментировал возможное участие первой леди Мелании Трамп в мирных переговорах. Он говорил о её усилиях, направленных на возвращение украинских детей, удерживаемых Россией, и о возможности привлечения супруги к трёхстороннему переговорному процессу.