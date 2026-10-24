Зустріч Президента України Володимира Зеленського з представниками Президента США. Фото ілюстративне: Офіс президента

Наступний раунд переговорів делегацій України, США та Росії може відбутися протягом найближчих кількох тижнів. Американський посадовець повідомив, що серед можливих місць зустрічі розглядають Абу-Дабі та Швейцарію. Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що тристоронні консультації планують провести в першій половині листопада.

Про це повідомляє Sky News, передає Новини.LIVE.

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Чого очікують від наступних переговорів

За словами американського посадовця, нинішній етап має допомогти підготувати ґрунт для можливої зустрічі керівників держав. Водночас він зауважив, що для цього сторонам ще потрібно виконати значний обсяг роботи.

Яких гарантій вимагає Україна

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що мирна угода має передбачати надійні гарантії безпеки. Серед необхідних умов він назвав сильну армію та фінансування українського війська щонайменше на 10 років. Також Україна розраховує на підтримку відбудови країни та наполягає на відповідальності Росії за її дії.

Водночас Зеленський наголошував на готовності обговорювати різні питання. Він заявив: "Якщо вони хочуть порушувати будь-які питання, ми готові. Але території — це чутливе питання, яке може обговорюватися під час переговорів на рівні лідерів".

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Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що європейські держави активізували пошук представника для участі в переговорах із Росією щодо припинення війни в Україні. Загалом розглядали п’ять кандидатів. Ці зусилля посилилися на тлі відсутності помітного прогресу в переговорах за посередництва США та побоювань, що Москва може домогтися поступок на свою користь.

Також Новини.LIVE писали про те, що президент США Дональд Трамп коментував можливу участь першої леді Меланії Трамп у мирних переговорах. Він говорив про її зусилля, спрямовані на повернення українських дітей, яких утримує Росія, та можливість залучення дружини до тристороннього переговорного процесу.