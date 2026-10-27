Зеленский обсуждает с ЕС переговоры европейских лидеров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский прямо сейчас обсуждает с европейскими партнерами их предыдущие контакты с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Лидеры ЕС консультируются с Киевом. Известно, что главы Финляндии и Норвегии уже провели переговоры с главой Кремля, но только после консультаций с Украиной.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Украина знает о контактах между лидерами ЕС и Путиным

Украина знает о попытках европейских политиков наладить прямой диалог с Кремлем и поддерживает с ними постоянную связь. Как пояснил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин, сейчас Владимир Зеленский ведет переговоры с представителями ЕС именно по поводу их контактов с российским лидером Владимиром Путиным.

Когда журналисты спросили его, общался ли глава государства с европейцами по поводу таких переговоров, он ответил очень кратко: "Сейчас как раз говорят".

Новини.LIVE сообщали, что недавно с Путиным по телефону разговаривали президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. Как сообщили в канцелярии финского президента, перед тем как позвонить российскому лидеру, оба европейских политика подробно проконсультировались с Украиной.

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Кроме того, президент Владимир Зеленский обозначил рамки возможных переговоров с Россией и США по территориальным вопросам. Комментируя предложения американской стороны относительно возможного «обмена территориями», глава государства подчеркнул, что позиция Киева остается незыблемой, а любые принципиальные дискуссии по этой теме могут вестись исключительно на самом высоком политическом уровне.

Трехсторонние консультации между делегациями Украины, США и РФ планируется провести в течение ближайших недель, ориентировочно в первой половине ноября. По информации источников в Вашингтоне, в качестве основных нейтральных площадок для предстоящего раунда рассматриваются города Швейцарии или Абу-Даби (ОАЭ).