Президент Фінляндії Александр Стубб. Фото: Reuters

У вівторок, 27 жовтня, стало відомо, що Президент Фінляндії Александр Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере провели телефонну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним щодо війни та шляхів її завершення. Розмова відбулася за погодженням з українською стороною та стала продовженням зустрічі в Осло 20 жовтня.

Про це повідомила пресслужба президента Фінляндії, передає Новини.LIVE.

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Про що Стубб та Стере говорили з Путіним

Згідно з інформацією канцелярії Александра Стубба, основною темою розмови стала повномасштабна війна РФ проти України та шляхи її завершення за допомогою міжнародної спільноти. Також вони мали розмову про можливості досягання миру та стабільності в країнах Європи.

Ця розмова посадовців з диктатором була проведена як продовження обговорення під час зустрічі в Осло 20 жовтня.

"Фінляндія та Норвегія мають спільний кордон із Росією. Вони є непохитними прихильниками України. Метою розмови було безпосередньо донести до Путіна позиції щодо майбутніх переговорів, які мають допомогти завершити війну. Розмова була пов’язана з майбутніми зустрічами, які відбудуться в Абу-Дабі", — йдеться в джерелі.

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Стубб та Стере наголосили, що вони не виступали від імені Європи. Крім того, Фінляндія та Норвегія продовжуватимуть допомагати Україні у війні з Росією. Вони заявили, що цей дзвінок був важливий для їх держав.

"Розмова була відвертою та змістовною. Ми — сусідні з Росією країни. Результат цієї війни безпосередньо вплине на нашу безпеку та безпеку Європи загалом. Для завершення війни необхідні прямі переговори", — наголосив Президент Фінляндії.

Вони наголошують, що війна має зупинитись, тоді як переговори повинні відбутись.

"Війна має величезну людську та матеріальну ціну. Страждання й руйнування впливатимуть на наступні покоління. Під час розмови ми наголосили на важливості деескалації", — додав прем’єр-міністр Норвегії.

Ми писали, що Президент України Володимир Зеленський просто зараз обговорює цю розмову з європейцями. Відомо, що лідери Європейського Союзу радяться з Києвом, ця розмова була погоджена українською стороною.

Новини.LIVE писали, що російська сторона заявила про підготовку до тристоронніх перемовин у складі: РФ, США та Китаю. Окремо речник диктатора Ушаков прокоментував можливість переговорів з українською стороною, на його думку, така зустріч буде мати "пристрілювальний характер".