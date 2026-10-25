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Головна Новини дня У Кремлі заявили про підготовку до зустрічі Трампа, Сі та Путіна

У Кремлі заявили про підготовку до зустрічі Трампа, Сі та Путіна

Ua ru
25 жовтня 2026 13:32
Кремль заявив про підготовку до зустрічі Трампа, Сі та Путіна: що відомо Reuters
Російський диктатор Володимир Путін та його помічник Юрій Ушаков. Фото: Reuters

В Кремлі заявили про початок підготовки до тристоронньої зустрічі президента США Дональда Трампа, голови КНР Сі Цзіньпіна та диктатора РФ Володимира Путіна. Повідомляється, що сторони загалом "готові до проведення переговорів".

Про це інформує Новини.LIVE посилаючись на росЗМІ.

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У Кремлі розповіли про підготовку до тристоронньої зустрічі

Помічник диктатора РФ Юрій Ушаков повідомив, що підготовка до зустрічі лідерів РФ, США та Китаю вже розпочалася. Водночас конкретні дата та місце проведення можливої зустрічі у повідомленні не уточнюються.

"Зараз я вже можу точно сказати, що й у Москві, й у Пекіні, й у Вашингтоні у принципі готові до її (тристоронньої зустрічі — ред.) проведення, до неї вже розпочалася підготовка", — зазначив Ушаков.

Окремо Ушаков прокоментував перспективу тристоронньої зустрічі Росії, США та України, яка може відбутися в листопаді. За його словами, ці перемовини матимуть "пристрілювальний характер".

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Ми писали, що диктатор РФ Володимир Путін запропонував провести перемовини за участі американського лідера Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Мета цього тристороннього саміту — завершення війни в Україні на вигідних умовах для Росії.

Новини.LIVE інформували, що на думку глави українського МЗС Андрія Сибіги, ця зустріч заохотить Путіна вести війну далі. Він запевняє, що тристоронні перемовини України, США та Росії були б значно дієвіші в питанні завершенні війни.

США Китай володимир путін Дональд Трамп Україна Росія
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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