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Главная Новости дня В Кремле заявили о подготовке к встрече Трампа, Си и Путина

В Кремле заявили о подготовке к встрече Трампа, Си и Путина

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25 октября 2026 13:32
Кремль заявил о подготовке к встрече Трампа, Си и Путина: что известно Reuters
Российский диктатор Владимир Путин и его помощник Юрий Ушаков. Фото: Reuters

В Кремле заявили о начале подготовки к трехсторонней встрече президента США Дональда Трампа, председателя КНР Си Цзиньпина и диктатора РФ Владимира Путина. Сообщается, что стороны в целом "готовы к проведению переговоров".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.

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В Кремле рассказали о подготовке к трехсторонней встрече

Помощник диктатора РФ Юрий Ушаков сообщил, что подготовка к встрече лидеров РФ, США и Китая уже началась. В то же время конкретные дата и место проведения возможной встречи в сообщении не уточняются.

"Сейчас я уже могу точно сказать, что и в Москве, и в Пекине, и в Вашингтоне в принципе готовы к её (трехсторонней встрече — ред.) проведению, к ней уже началась подготовка", — отметил Ушаков.

Отдельно Ушаков прокомментировал перспективу трехсторонней встречи России, США и Украины, которая может состояться в ноябре. По его словам, эти переговоры будут носить "пристрелочный характер".

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Мы писали, что диктатор РФ Владимир Путин предложил провести переговоры с участием американского лидера Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина. Цель этого трехстороннего саммита — завершение войны в Украине на выгодных для России условиях.

Новини.LIVE сообщали, что, по мнению главы украинского МИД Андрея Сибиги, эта встреча подтолкнет Путина к продолжению войны. Он уверяет, что трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией были бы гораздо более эффективными в вопросе прекращения войны.

США Китай владимир путин Дональд Трамп Украина Россия
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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