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Главная Новости дня Стубб и Стере провели переговоры с Путиным по поводу войны в Украине

Стубб и Стере провели переговоры с Путиным по поводу войны в Украине

Ua ru
27 октября 2026 11:54
Стубб и Стере впервые провели переговоры с Путиным по поводу войны Reuters
Президент Финляндии Александр Стубб. Фото: Reuters

Во вторник, 27 октября, стало известно, что президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным по поводу войны и путей её завершения. Беседа состоялась по согласованию с украинской стороной и стала продолжением встречи в Осло 20 октября.

Об этом сообщила пресс-служба президента Финляндии, передает Новини.LIVE.

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О чём Стубб и Стере говорили с Путиным

Согласно информации канцелярии Александра Стубба, основной темой разговора стала полномасштабная война РФ против Украины и пути ее завершения с помощью международного сообщества. Также они обсудили возможности достижения мира и стабильности в странах Европы.

Эта беседа чиновников с диктатором была проведена в продолжение обсуждения, состоявшегося во время встречи в Осло 20 октября.

"Финляндия и Норвегия имеют общую границу с Россией. Они являются непоколебимыми сторонниками Украины. Целью беседы было непосредственно донести до Путина позиции относительно предстоящих переговоров, которые должны помочь завершить войну. Беседа была связана с предстоящими встречами, которые состоятся в Абу-Даби", — говорится в источнике.

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Стубб и Стере подчеркнули, что они не выступали от имени Европы. Кроме того, Финляндия и Норвегия будут продолжать помогать Украине в войне с Россией. Они заявили, что этот звонок был важен для их государств.

"Беседа была откровенной и содержательной. Мы — соседние с Россией страны. Исход этой войны напрямую повлияет на нашу безопасность и безопасность Европы в целом. Для прекращения войны необходимы прямые переговоры", — подчеркнул президент Финляндии.

Они подчеркивают, что война должна прекратиться, а переговоры — состояться.

"Война обходится огромной человеческой и материальной ценой. Страдания и разрушения будут сказываться на следующих поколениях. В ходе беседы мы подчеркнули важность деэскалации", — добавил премьер-министр Норвегии.

Мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский прямо сейчас обсуждает этот разговор с европейцами. Известно, что лидеры Европейского Союза консультируются с Киевом, этот разговор был согласован украинской стороной.

Новини.LIVE сообщали, что российская сторона заявила о подготовке к трехсторонним переговорам в составе: РФ, США и Китая. Отдельно пресс-секретарь диктатора Ушаков прокомментировал возможность переговоров с украинской стороной: по его мнению, такая встреча будет носить «пристрелочный характер».

владимир путин Норвегия Финляндия война в Украине Россия Александр Стубб
Ульяна Штин - Редактор ленты новостей
Автор:
Ульяна Штин

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