Владимир Путин в течение 90 минут беседовал с лидерами Финляндии и Норвегии об истории

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: российские СМИ

Президент России Владимир Путин посвятил большую часть телефонного разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере истории средневековых славянских правителей. Беседа, которую планировали завершить менее чем за полчаса, длилась 90 минут, но практически не продвинулась в вопросе прекращения войны в Украине.

Об этом пишет The Financial Times, сообщает Новини.LIVE.

Реклама

О чем говорил Путин со Стуббом и Стере

По данным издания, вместо обсуждения конкретных шагов по прекращению войны в Украине Путин долго рассказывал о том, что Кремль называет "первопричинами конфликта". Значительную часть беседы он посвятил средневековой славянской истории.

В то же время перспектива немедленного прекращения огня, на котором настаивает Украина, практически не обсуждалась. Переговоры не принесли заметного прогресса, поскольку российский президент продолжал настаивать на своих прежних требованиях.

По словам одного из источников издания, лидеры Финляндии и Норвегии решили не прерывать "исторические отступления" российского диктатора, чтобы оценить, насколько серьезно он настроен на диалог с европейскими странами.

Читайте также:

Что известно о беседе европейских лидеров с Путиным

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 27 октября президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонный разговор с Владимиром Путиным по поводу войны в Украине и путей её завершения. Контакт состоялся после консультаций с украинской стороной и был связан с подготовкой к предстоящим переговорам в Абу-Даби. Европейские лидеры подчеркнули необходимость прекращения войны и деэскалации.

Также Новини.LIVE сообщали, что 27 октября президент Владимир Зеленский обсуждал с европейскими партнерами их контакты с Путиным. По словам советника президента по коммуникациям Дмитрия Литвина, в тот момент глава государства как раз общался с представителями ЕС. Перед телефонным разговором с российским лидером Стубб и Стере консультировались с Украиной.