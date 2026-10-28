Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський та глава США Дональд Трамп мають спільну мету щодо завершення війни, проте різняться у баченні підходів для цього. Зокрема, Зеленський переконаний, що українці краще за США розуміють психологію Володимира Путіна та росіян.

Про це Володимир Зеленський висловився в інтерв'ю для The Sun, передає Новини.LIVE.

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Спільна мета та розбіжності з Трампом

Як розповів президент України в інтерв'ю виданню The Sun, сторони перебувають на одному боці, однак бачення того, які саме інструменти потрібні для досягнення цього результату, у них відрізняється. За словами Володимира Зеленського, в окремих питаннях американський політик надавав повну підтримку, тоді як в інших питаннях погляди сторін кардинально розходяться.

Глава держави вважає, що Сполучені Штати Америки можуть вести переговори з Російською Федерацією в межах глобальних безпекових питань. Проте саме Україна має значно глибше розуміння сусідньої країни.

"Путін – глибоко радянська людина і за своєю реальністю, і за менталітетом. Ми це знаємо, тому що моє покоління народилося в Радянському Союзі. Коли Путін бреше, ми це відчуваємо. Ми стільки років були сусідами з росіянами. Саме тому я думаю, що ми розуміємо росіян краще, ніж Сполучені Штати.", — підкреслив президент.

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За словами Зеленського, росіяни бояться свого лідера і усвідомлюють ризик потрапити до в'язниці чи отримати інше покарання за відмову йти вбивати українців.

Зеленський заявив про сильний тиск на Україну

Глава держави зауважив, що наразі Україна стикається з великим тиском. Зеленський зазначив, що робить усе від нього залежне як президент, так само як працюють люди заради держави та б'ються воїни на полі бою.

"Говорити правду – один із видів нашої зброї. Бути відкритими й чіткими. Не грати в ігри з нашими партнерами. Це моє правило. Зараз на Україну йде великий тиск, і, звісно, я маю говорити голосніше. І я це робитиму, тому що це частина нашої оборонної стратегії", — резюмував він.

Новини.LIVE повідомляли, що Дональд Трамп переконаний у значних успіхах Вашингтона щодо припинення війни та стверджує, що особиста зустріч Володимира Зеленського з Володимиром Путіним має відбутися вже найближчим часом.

Водночас Київ стикається з критичним дефіцитом засобів ППО через затримки з боку США. За словами Зеленського, Україна вже місяць очікує від Вашингтона погодження та підпису на постачання додаткових ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot і NASAMS, через що глава держави доручив вкотре порушити це питання перед американськими партнерами.

Попри це, паралельно готується підґрунтя для переговорного процесу. Зеленський підтвердив, що Москва виявляє готовність до консультацій на рівні робочих технічних груп.