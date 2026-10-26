Президент України Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський проінформував про затримку з отриманням ракет для систем ППО Patriot і NASAMS. Стало відомо, що Україна вже місяць очікує відповідь від Сполучених Штатів щодо цього питання.

Про це повідомив Володимир Зеленський після селектора з прем'єр-міністром Сергієм Корецьким, передає Новини.LIVE.

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Відновлення енергетичної інфраструктури України

Український лідер повідомив, що провів селектор по ситуації з постачанням зброї від західних партнерів та відновленню енергетичної інфраструктури після численних російських атак. За його словами, Сергій Корецький доповів йому про стан ремонтних робіт в регіонах країни. Він висловив вдячність кожному дотичному до енергетики за виконання поставлених завдань.

"Роботи тривають фактично без перерви, і використовуємо створені резерви обладнання. Розраховую на вчасну й достатню комунікацію МЗС України, Міністерства енергетики та інших залучених структур щодо поповнення цих резервів", — повідомив Зеленський.

Україна очікує на ракети для Patriot і NASAMS

Окремо міністр оборони України, Головнокомандувач ЗСУ та міністр закордонних справ доповіли президенту про ситуацію постачання Patriot. Стало відомо, Україна очікує підпис американця пана Гегсета щодо узгодження постачання ракет Patriot і NASAMS. За словами Зеленського, найближчим часом це питання проговориться з американською стороною.

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"Доповіли по ситуації з постачанням в Україну перехоплювачів для ППО, передусім "петріотів". Працюємо на кількох напрямках: зі Сполученими Штатами, Європою та іншими партнерами, які мають запас ракет PAC-2 і PAC-3. Зокрема, протягом майже місяця очікуємо на підпис пана Гегсета щодо ракет для "петріотів" та "насамсів". Доручив ще раз проговорити це з американською стороною. Триває розмова і з іншими країнами", — зазначив глава держави.

Зеленський доручив прискорити постачання озброєння

Український лідер Володимир Зеленський обговорив з посадовцями підготовку до зустрічі "Рамштайну", яка відбудеться в листопаді. Він заявив, що наразі важливо прискорити виконання рішень.

"Кожен пакет підтримки – це можливість захистити життя людей. Дякую всім, хто реально підтримує і, зокрема, допомагає прискорювати життєво необхідне постачання", — написав він.

Ми писали, що глава держави інформував про покращення роботи Starlink на потрібній швидкості. За словами Зеленського, питання з розвідданими від Сполучених Штатів вдалось владнати. Натомість ситуація з постачанням ракет для ППО залишається невирішеною.

Новини.LIVE інформували, що всупереч словам президента США Дональда Трампа, Зеленський висловив свою думку щодо ударів України по НПЗ РФ. Він повідомив, що подані атаки не впливають на світові ціни на пальне, адже частка російського пального у світі становить близько 2%.