Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський запропонував партнерам три альтернативи, які могли б допомогти припинити українські удари по російській нафтопереробній інфраструктурі. Серед них, зокрема, енергетичне перемир’я, дозвіл використовувати Starlink на території Росії для протидії балістичним ракетам або постачання додаткових ракет для систем Patriot.

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю ТСН, інформує Новини.LIVE.

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Чому Україна завдає ударів по російських НПЗ

Зеленський заперечив, що українські удари по російських нафтопереробних заводах суттєво впливають на світові ціни на пальне. За його словами, частка російського дизельного пального у світовому експорті становить близько 2%.

Президент пояснив, що Україна відповідає ударами по нафтовій інфраструктурі Росії на атаки по українській енергетиці.

"Вони знищують ту електрику. Тобі боляче. Нам дуже. А що їм боляче? Нафта, дизель, паливо. Безумовно, для нього це дуже боляче. Він робить нам дуже боляче. І ми відповідаємо. Тобто це питання про справедливість", — сказав Зеленський.

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За його словами, він заздалегідь представив партнерам альтернативні варіанти, які могли б змінити ситуацію.

Які три альтернативи запропонував Зеленський

Першим варіантом президент назвав енергетичне перемир’я. За його задумом, Росія має припинити удари по українській електроенергетиці, а Україна — по російській нафтопереробній інфраструктурі.

Другий варіант — відкрити можливість використання Starlink на території Росії для протидії балістичним ракетам. Зеленський пояснив, що Україна готова показати партнерам місця запуску російських ракет, по яких потрібно завдавати ударів.

Третя альтернатива — надати Україні додаткові ракети для систем протиповітряної оборони Patriot, якщо партнери не погодяться на використання Starlink над територією РФ.

"І якщо ви нам не даєте це, а так сказали, що Маск не хоче, так, окей, то тоді дайте нам те, що залежить вже не від Маска і не від Путіна. Ракети для Patriot. Справедливо, я вважаю", — заявив президент.

Водночас Зеленський зазначив, що на момент розмови Україна не отримала додаткових ракет, а обмеження Starlink, навпаки, посилилися.

Чому затримується постачання ракет для Patriot

За словами президента, певний прогрес у питанні постачання ракет є, однак домовленості реалізуються повільно. Дати передавання озброєння можуть змінюватися, як і погоджена кількість ракет.

Зеленський пояснив, що для отримання ракет від деяких країн, крім США, потрібне письмове підтвердження американської сторони. Через необхідність отримувати відповідні підписи процес затягується.

Зеленський заявив про посилення двопартійної підтримки України у США

Президент повідомив, що Україна зберігає підтримку як серед демократів, так і серед республіканців у Конгресі США.

"У нас, двопартійна підтримка зараз сильніша, ніж була останні півтора роки, тому що всі відчули, від того, що відбувається і від моїх діалогів з ними і знов таки публічними і непублічними, що це несправедливо", — сказав Зеленський.

Він наголосив, що питання розвідувальних даних, Starlink і постачання ракет стосуються передусім здатності України захищатися, а не проведення наступальних операцій.

Чому Зеленський заявив про ризик поразки України в разі переходу США на бік Росії

Коментуючи свою заяву про те, що Україна не вистоїть, якщо США офіційно перейдуть на бік Росії, Зеленський пояснив, що мав на увазі сукупність одночасних обмежень.

За його словами, йдеться про можливе зняття санкцій із Росії, обмеження Starlink, затримки з постачанням ракет і обмеження доступу до розвідувальних даних.

Президент також висловив занепокоєння, що послаблення санкцій може поширитися на інші російські товари, зокрема добрива та газову продукцію. Тому він провів переговори з європейськими партнерами, щоб з’ясувати їхні потреби в додаткових постачаннях російського газу.

Що відбувається із замороженими російськими активами

Зеленський розповів, що під час візиту до Брюсселя обговорював із європейськими партнерами ризики можливого блокування заморожених російських активів. Окремо він зустрічався з представниками ЄС і прем’єр-міністром Бельгії.

Президент заявив, що наразі ситуація перебуває під контролем, а рішення щодо активів залежать від Європейського Союзу та взаємодії з Україною.

Скільки грошей потрібно Україні на оборону наступного року

За словами Зеленського, Україні потрібно додатково 70 млрд доларів на оборону наступного року. Ця сума має доповнити вже передбачені 45 млрд доларів підтримки, частина яких спрямовується на бюджетні потреби та закупівлю зброї.

Президент наголосив, що загальна потреба становить 115 млрд доларів, однак навіть уже передбачені 45 млрд ще потрібно отримати без блокувань і затримок.

Він пояснив додаткову потребу збільшенням витрат Росії на війну та розширенням виробництва озброєння. За словами Зеленського, європейські лідери розуміють масштаб потреби України, і він бачить позитивний сигнал щодо подальшої підтримки.

Раніше Новини.LIVE писали, що 25 жовтня Володимир Зеленський пояснив позицію України щодо можливого обміну територіями з Росією. Президент наголосив, що українська територія не може бути предметом обміну, а такі пропозиції стосуються не лише землі, а й суверенітету держави.

Також Новини.LIVE повідомляли, що 25 жовтня Зеленський заявив про прогрес у питаннях супутникового зв’язку Starlink і передавання американських розвідувальних даних. За його словами, Україна знову отримує попередження про загрозу російських балістичних ударів, тоді як питання повноцінного відновлення роботи Starlink ще потребувало вирішення.