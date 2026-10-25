Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский предложил партнерам три альтернативы, которые могли бы помочь прекратить украинские удары по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре. Среди них, в частности, энергетическое перемирие, разрешение на использование Starlink на территории России для противодействия баллистическим ракетам или поставка дополнительных ракет для систем Patriot.

Об этом Зеленский заявил в интервью ТСН, сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Почему Украина наносит удары по российским НПЗ

Зеленский опроверг, что украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам существенно влияют на мировые цены на топливо. По его словам, доля российского дизельного топлива в мировом экспорте составляет около 2%.

Президент пояснил, что Украина отвечает ударами по нефтяной инфраструктуре России на атаки по украинской энергетике.

"Они уничтожают электричество. Тебе больно. Нам очень. А что больно им? Нефть, дизель, топливо. Безусловно, для него это очень больно. Он причиняет нам боль. И мы отвечаем. То есть это вопрос справедливости", — сказал Зеленский.

Читайте также:

По его словам, он заранее представил партнерам альтернативные варианты, которые могли бы изменить ситуацию.

Какие три альтернативы предложил Зеленский

Первым вариантом президент назвал энергетическое перемирие. По его замыслу, Россия должна прекратить удары по украинской электроэнергетике, а Украина — по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре.

Второй вариант — открыть возможность использования Starlink на территории России для противодействия баллистическим ракетам. Зеленский пояснил, что Украина готова показать партнерам места запуска российских ракет, по которым необходимо наносить удары.

Третья альтернатива — предоставить Украине дополнительные ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot, если партнеры не согласятся на использование Starlink над территорией РФ.

"И если вы нам этого не даете, а сказали, что Маск не хочет, так, ладно, тогда дайте нам то, что зависит уже не от Маска и не от Путина. Ракеты для Patriot. Справедливо, я считаю", — заявил президент.

В то же время Зеленский отметил, что на момент разговора Украина не получила дополнительных ракет, а ограничения на использование Starlink, напротив, усилились.

Почему задерживаются поставки ракет для Patriot

По словам президента, определенный прогресс в вопросе поставки ракет есть, однако договоренности реализуются медленно. Даты передачи вооружения могут меняться, как и согласованное количество ракет.

Зеленский пояснил, что для получения ракет от некоторых стран, кроме США, требуется письменное подтверждение американской стороны. Из-за необходимости получения соответствующих подписей процесс затягивается.

Зеленский заявил об усилении двухпартийной поддержки Украины в США

Президент сообщил, что Украина сохраняет поддержку как среди демократов, так и среди республиканцев в Конгрессе США.

"У нас двухпартийная поддержка сейчас сильнее, чем была последние полтора года, потому что все почувствовали, исходя из того, что происходит, и из моих диалогов с ними — опять же как публичных, так и непубличных, — что это несправедливо", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что вопросы разведывательных данных, Starlink и поставок ракет касаются прежде всего способности Украины защищаться, а не проведения наступательных операций.

Почему Зеленский заявил о риске поражения Украины в случае перехода США на сторону России

Комментируя свое заявление о том, что Украина не устоит, если США официально перейдут на сторону России, Зеленский пояснил, что имел в виду совокупность одновременных ограничений.

По его словам, речь идет о возможномснятии санкций с России, ограничениях на Starlink, задержках с поставками ракет и ограничении доступа к разведывательным данным.

Президент также выразил обеспокоенность тем, что ослабление санкций может распространиться на другие российские товары, в частности удобрения и газовую продукцию. Поэтому он провел переговоры с европейскими партнерами, чтобы выяснить их потребности в дополнительных поставках российского газа.

Что происходит с замороженными российскими активами

Зеленский рассказал, что во время визита в Брюссель обсуждал с европейскими партнерами риски возможного блокирования замороженных российских активов. Отдельно он встречался с представителями ЕС и премьер-министром Бельгии.

Президент заявил, что на данный момент ситуация находится под контролем, а решения относительно активов зависят от Европейского Союза и взаимодействия с Украиной.

Сколько денег нужно Украине на оборону в следующем году

По словам Зеленского, Украине потребуется дополнительно 70 млрд долларов на оборону в следующем году. Эта сумма должна дополнить уже предусмотренные 45 млрд долларов поддержки, часть которых направляется на бюджетные нужды и закупку оружия.

Президент подчеркнул, что общая потребность составляет 115 млрд долларов, однако даже уже предусмотренные 45 млрд ещё нужно получить без блокировок и задержек.

Он объяснил дополнительную потребность увеличением расходов России на войну и расширением производства вооружения. По словам Зеленского, европейские лидеры понимают масштаб потребностей Украины, и он видит позитивный сигнал относительно дальнейшей поддержки.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 25 октября Владимир Зеленский разъяснил позицию Украины относительно возможного обмена территориями с Россией. Президент подчеркнул, что украинская территория не может быть предметом обмена, а такие предложения касаются не только земли, но и суверенитета государства.

Также Новини.LIVE сообщали, что 25 октября Зеленский заявил о прогрессе в вопросах спутниковой связи Starlink и передачи американских разведывательных данных. По его словам, Украина вновь получает предупреждения об угрозе российских баллистических ударов, тогда как вопрос полноценного возобновления работы Starlink еще требовал решения.