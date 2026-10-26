Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержке с получением ракет для систем ПВО Patriot и NASAMS. Стало известно, что Украина уже месяц ожидает ответа от Соединенных Штатов по этому вопросу.

Об этом сообщил Владимир Зеленский после телефонной конференции с премьер-министром Сергеем Корецким, передает Новини.LIVE.

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Восстановление энергетической инфраструктуры Украины

Украинский лидер сообщил, что провел селекторную конференцию по ситуации с поставками оружия от западных партнеров и восстановлением энергетической инфраструктуры после многочисленных российских атак. По его словам, Сергей Корецкий доложил ему о ходе ремонтных работ в регионах страны. Он выразил благодарность всем, кто имеет отношение к энергетике, за выполнение поставленных задач.

"Работы ведутся фактически без перерыва, и мы используем созданные резервы оборудования. Рассчитываю на своевременную и достаточную коммуникацию со стороны МИД Украины, Министерства энергетики и других вовлеченных структур по пополнению этих резервов", — сообщил Зеленский.

Украина ожидает поставки ракет для Patriot и NASAMS

Отдельно министр обороны Украины, Главнокомандующий ВСУ и министр иностранных дел доложили президенту о ситуации с поставками Patriot. Стало известно, что Украина ожидает подписи американца г-на Хегсета относительно согласования поставок ракет Patriot и NASAMS. По словам Зеленского, в ближайшее время этот вопрос будет обсужден с американской стороной.

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"Доложили о ситуации с поставками в Украину перехватчиков для ПВО, прежде всего "Пэтриотов". Работаем по нескольким направлениям: с Соединенными Штатами, Европой и другими партнерами, у которых есть запас ракет PAC-2 и PAC-3. В частности, уже почти месяц ожидаем подписания г-ном Хегсетом соглашения о ракетах для "Петриотов" и "НАСАМС". Поручил еще раз обсудить это с американской стороной. Продолжаются переговоры и с другими странами", — отметил глава государства.

Зеленский поручил ускорить поставки вооружения

Украинский лидер Владимир Зеленский обсудил с чиновниками подготовку к встрече "Рамштайн", которая состоится в ноябре. Он заявил, что сейчас важно ускорить выполнение решений.

"Каждый пакет поддержки — это возможность защитить жизни людей. Спасибо всем, кто реально поддерживает и, в частности, помогает ускорить жизненно необходимые поставки", — написал он.

Мы писали, что глава государства сообщил об улучшении работы Starlink на необходимой скорости. По словам Зеленского, вопрос с разведданными от Соединенных Штатов удалось урегулировать. Зато ситуация с поставками ракет для ПВО остается нерешенной.

Новини.LIVE сообщали, что вопреки словам президента США Дональда Трампа, Зеленский высказал своё мнение относительно ударов Украины по НПЗ РФ. Он сообщил, что эти атаки не влияют на мировые цены на топливо, ведь доля российского топлива в мире составляет около 2%.