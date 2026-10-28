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Зеленский рассказал о различиях в подходах к вопросу мира с Трампом

Ua ru
28 октября 2026 10:57
Президент рассказал о разногласиях с Трампом по поводу войны Офис Президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и глава США Дональд Трамп преследуют общую цель — положить конец войне, однако их взгляды на способы достижения этой цели расходятся. В частности, Зеленский убежден, что украинцы лучше, чем США, понимают психологию Владимира Путина и россиян.

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью газете The Sun, передает Новини.LIVE.

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Общая цель и разногласия с Трампом

Как рассказал президент Украины в интервью изданию The Sun, стороны находятся на одной стороне, однако их видение того, какие именно инструменты нужны для достижения этого результата, различается. По словам Владимира Зеленского, в отдельных вопросах американский политик оказывал полную поддержку, тогда как в других вопросах взгляды сторон кардинально расходятся.

Глава государства считает, что Соединенные Штаты Америки могут вести переговоры с Российской Федерацией в рамках глобальных вопросов безопасности. Однако именно Украина имеет гораздо более глубокое понимание соседней страны.

"Путин — глубоко советский человек и по своему мировоззрению, и по менталитету. Мы это знаем, потому что мое поколение родилось в Советском Союзе. Когда Путин лжет, мы это чувствуем. Мы столько лет были соседями с россиянами. Именно поэтому я думаю, что мы понимаем россиян лучше, чем Соединенные Штаты", — подчеркнул президент.

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По словам Зеленского, россияне боятся своего лидера и осознают риск попасть в тюрьму или понести другое наказание за отказ идти убивать украинцев.

Зеленский заявил о сильном давлении на Украину

Глава государства отметил, что в настоящее время Украина сталкивается с большим давлением. Зеленский подчеркнул, что делает все, что от него зависит как от президента, так же как работают люди ради государства и сражаются воины на поле боя.

"Говорить правду — один из видов нашего оружия. Быть открытыми и четкими. Не играть в игры с нашими партнерами. Это мое правило. Сейчас на Украину оказывается сильное давление, и, конечно, я должен говорить громче. И я буду это делать, потому что это часть нашей оборонной стратегии", — резюмировал он.

Новини.LIVE сообщали, что Дональд Трамп убежден в значительных успехах Вашингтона в деле прекращения войны и утверждает, что личная встреча Владимира Зеленского с Владимиром Путиным должна состояться уже в ближайшее время.

В то же время Киев сталкивается с критическим дефицитом средств ПВО из-за задержек со стороны США. По словам Зеленского, Украина уже месяц ожидает от Вашингтона согласования и подписания договора на поставку дополнительных ракет-перехватчиков для комплексов Patriot и NASAMS, в связи с чем глава государства поручил в очередной раз поднять этот вопрос перед американскими партнерами.

Несмотря на это, параллельно готовится почва для переговорного процесса. Зеленский подтвердил, что Москва проявляет готовность к консультациям на уровне рабочих технических групп.

Владимир Зеленский США переговоры Дональд Трамп война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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