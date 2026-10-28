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Головна Новини дня Зеленський: Британія оголосила нову фінансову підтримку Україні

Зеленський: Британія оголосила нову фінансову підтримку Україні

Ua ru
28 жовтня 2026 16:18
Британія надасть Україні 10 млрд фунтів додаткової фінансової підтримки x.com/ZelenskyyUa
Президент України Володимир Зеленський. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент України Володимир Зеленський у середу, 28 жовтня, провів розмову з премʼєр-міністром Великої Британії Енді Бернемом. Лондон оголосив додаткову фінансову підтримку Києву загальним обсягом 10 мільярдів фунтів. 

Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Фінансова підтримка Британії для України

Зеленський подякував Британії за незмінну сильну та справді лідерську підтримку

"Сьогодні є сильне рішення Британії про додаткову фінансову підтримку загальним обсягом 10 мільярдів фунтів: 7 мільярдів фунтів економічної підтримки на наступні три роки, ще 3 мільярди фунтів — британська експортна підтримка переважно для постачання необхідної зброї, яка посилить наш захист життя. Це в плюс до тієї щорічної підтримки, яку Британія вже надає Україні", —  зазначив глава держави.

За його словами, це справді сильний та дуже вчасний крок якраз тоді, коли Росія повинна бачити та відчувати, що Україна не залишиться наодинці з проблемами, які Москва прагне масштабувати. Зеленський наголосив, що кожен крок на посилення України є наближенням Росії до думки, що війну треба завершити.

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Сторони також обговорили санкційну політику, а Бернем пообіцяв, що Британія в цьому буде й надалі принциповою. 

"Вдячний Британії, вдячний прем’єр-міністру Бернему та його команді, вдячний кожному й кожній у світі, хто розуміє, що варто бути з Україною, і це означає бути на правильній стороні історії", — додав Зеленський.

Як писали Новини.LIVE, 28 жовтня Зеленський разом із командою прибув до Нідерландів, де заплановані переговори з прем’єр-міністром Робом Єттеном. Зокрема, основну увагу під час зустрічі приділять подальшій підтримці України.

Раніше Зеленський заявив, що Москва наразі демонструє готовність долучитися до консультацій на рівні технічних груп. За його словами, порядок денний переговорів охоплює широке коло питань.

Володимир Зеленський Великобританія фінансова допомога Росія Енді Бернем
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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