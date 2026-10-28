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Главная Новости дня Зеленский: Британия объявила о новой финансовой поддержке Украины

Зеленский: Британия объявила о новой финансовой поддержке Украины

Ua ru
28 октября 2026 16:18
Британия выделит Украине 10 млрд фунтов дополнительной финансовой поддержки x.com/ZelenskyyUa
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 28 октября, провел беседу с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом. Лондон объявил о дополнительной финансовой поддержке Киева на общую сумму 10 миллиардов фунтов.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Финансовая поддержка Великобритании для Украины

Зеленский поблагодарил Великобританию за неизменную сильную и поистине лидерскую поддержку.

"Сегодня принято важное решение Великобритании о дополнительной финансовой поддержке на общую сумму 10 миллиардов фунтов: 7 миллиардов фунтов экономической поддержки на следующие три года, еще 3 миллиарда фунтов — британская экспортная поддержка, преимущественно для поставок необходимого оружия, которое укрепит нашу защиту жизни. Это в дополнение к той ежегодной поддержке, которую Великобритания уже оказывает Украине", — отметил глава государства.

По его словам, это действительно сильный и очень своевременный шаг именно в тот момент, когда Россия должна видеть и чувствовать, что Украина не останется наедине с проблемами, которые Москва стремится усугубить. Зеленский подчеркнул, что каждый шаг по укреплению Украины приближает Россию к мысли о том, что войну нужно завершить.

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Стороны также обсудили санкционную политику, а Бернем пообещал, что Великобритания и впредь будет придерживаться принципиальной позиции в этом вопросе.

"Благодарен Великобритании, благодарен премьер-министру Бернему и его команде, благодарен каждому и каждой в мире, кто понимает, что стоит быть на стороне Украины, и это означает быть на правильной стороне истории", — добавил Зеленский.

Как писали Новини.LIVE, 28 октября Зеленский вместе с командой прибыл в Нидерланды, где запланированы переговоры с премьер-министром Робом Йеттеном. В частности, основное внимание во время встречи будет уделено дальнейшей поддержке Украины.

Ранее Зеленский заявил, что Москва в настоящее время демонстрирует готовность присоединиться к консультациям на уровне технических групп. По его словам, повестка дня переговоров охватывает широкий круг вопросов.

Владимир Зеленский Великобритания финансовая помощь Россия Энди Бернем
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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