Речник МЗС України Георгій Тихий. Фото: facebook.com/heorhiitykhyi

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що тристоронні переговори України, США та Росії в Абу-Дабі можуть стати підготовчим етапом до зустрічі Володимира Зеленського з Володимиром Путіним. Під час брифінгу 30 жовтня він пояснив, що Україна розраховує провести зустріч команд уже в листопаді, однак конкретної дати поки немає.

Передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Про що говоритимуть на переговорах в Абу-Дабі

За словами Георгія Тихого, основними темами переговорів стануть безпекові питання та можливі кроки для зниження напруження. Також учасники мають обговорити різні варіанти гарантій безпеки.

"У фокусі будуть, звісно, безпекові питання, питання деескалації, різних деескалаційних кроків, до яких Україна готова і ми би хотіли бачити готовність Російської Федерації", — зазначив речник МЗС.

Чи можлива зустріч Зеленського та Путіна

Україна розглядає переговори на рівні команд як можливу підготовку до зустрічі лідерів. Тихий наголосив, що найскладніші питання не вдасться вирішити без прямої розмови керівників держав.

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"Ми все-таки вважаємо, що низка запитань, низка найбільш чутливих речей мусять обговорюватися саме на рівні лідерів", — сказав він.

Речник додав, що український президент готовий до такої зустрічі. Водночас для її проведення потрібна відповідна готовність і з боку російського керівництва.

Як до переговорів залучать Європу

Європейські країни не входитимуть до складу самої тристоронньої переговорної групи. Однак Україна координуватиме позиції з європейськими союзниками до та після зустрічі представників Києва, Вашингтона та Москви.

Тихий пояснив, що без участі Європи неможливо вирішити низку важливих питань, зокрема, гарантії безпеки, забезпечення перемир'я та відбудову України.

Водночас формат європейського представництва ще мають визначити самі союзники.

"Для нас головне, щоб був відповідний мандат, тобто щоб яким би не було представництво, щоб воно було охоплюючим всю Європу, всю європейську спільноту", — наголосив речник.

За його словами, наразі йому невідомо про погоджений окремий список країн, які представлятимуть Європу. Також українська сторона опрацьовує контакти міністра закордонних справ Андрія Сибіги з країнами формату E5. До нього входять Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Польща.

Коли можуть відбутися переговори в Абу-Дабі

Остаточну дату зустрічі поки не визначили. За словами Тихого, російська сторона наполягала на проведенні переговорів після проміжних виборів у США.

Україна зі свого боку хоче організувати зустріч якнайшвидше в листопаді. На строки та місце проведення також впливає ситуація на Близькому Сході.

Речник МЗС зазначив, що події в регіоні можуть вплинути на вибір локації для переговорів. Водночас Київ продовжує готуватися до зустрічі.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що президент України Володимир Зеленський розраховує на проведення тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі до 10 листопада. Українська сторона наполягає на якнайшвидшій зустрічі та готова обговорювати складні питання, однак не погодиться на мир за будь-яку ціну.

Також Новини.LIVE писали про те, що Володимир Зеленський готовий зустрітися з російським лідером Володимиром Путіним і говорити про найскладніші питання, зокрема територіальні. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначав, що переговори на рівні президентів можуть змінити перебіг мирного процесу.