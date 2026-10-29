Міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Фото: Helsingin Sanomat

Президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з російським лідером Володимиром Путіним і обговорити найскладніші та найчутливіші питання, зокрема територіальні. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що така зустріч може змінити перебіг переговорів.

Про це глава МЗС розповів в інтерв’ю фінському виданню Helsingin Sanomat, передає Новини.LIVE.ʼ

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Що Сибіга сказав про розмову європейських лідерів із Путіним

За словами Сибіги, телефонна розмова президента Фінляндії Александера Стубба та прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере з Володимиром Путіним була своєчасною та важливою для мирних зусиль.

Українська сторона, як зазначив міністр, заздалегідь обговорила та погодила цей контакт. Сибіга пояснив, що під час розмови російському лідеру передали два основні меседжі: необхідність припинення вогню та пропозицію провести зустріч Зеленського й Путіна.

"Ми хочемо цієї зустрічі і готові до неї", — заявив глава МЗС.

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На думку міністра, переговори на найвищому рівні можуть допомогти перейти до конкретних кроків для зміцнення довіри. Серед можливих результатів він назвав обмін полоненими та повернення викрадених українських дітей.

Сибіга також наголосив, що Україна не відмовляється від обговорення найскладніших тем під час можливої зустрічі лідерів.

"Ймовірно, лише зустріч Зеленського та Путіна може внести нову якість у переговори. Зеленський готовий обговорювати найскладніші та найчутливіші питання, зокрема територіальне", — сказав міністр.

Водночас Сибіга відкинув серйозність російських заяв про те, що український президент має приїхати до Москви для переговорів із Путіним. За словами глави МЗС, для України місце зустрічі не є принциповим, однак переговори не можуть відбутися в Москві чи Білорусі.

Як повідомляли Новини.LIVE, Андрій Сибіга іронічно прокоментував ідею призначення Віктора Орбана Генеральним секретарем ООН. Він заявив, що угорський політик міг би застосовувати на цій посаді навички вето та шантажу, які, за словами Сибіги, роками використовував під час блокування ключових рішень Євросоюзу.

Як повідомляли Новини.LIVE, Андрій Сибіга застеріг європейські країни від відновлення постачання російського газу. Він наголосив, що Росія використовує енергоресурси як зброю для тиску, а поступки Москві можуть призвести до енергетичного шантажу, нових воєн і криз.