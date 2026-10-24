Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вважає небезпечним відновлення постачання газу з Російської Федерації (РФ) до країн Європи. Посадовець упевнений, що такі поступки агресору призведуть до енергетичного шантажу, нових воєн і криз.

Про це з посиланням на допис очільника Міністерства закордонних справ (МЗС) України в соцмережі Х передає Новини.LIVE.

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Скриншот повідомлення x.com/andrii_sybiha

Чому Росії не має поставляти газ до Європи

Міністр зазначив, що станом на зараз європейські країни після десятиліть московського тиску почали досягати енергетичної незалежності. Росія ніколи не вважала енергоносії бізнесом — для неї вони завжди залишалися зброєю.

"Дозвіл на обхід України російськими трубопроводами спонукав Путіна розпочати повномасштабне вторгнення. Минулі помилки не повинні бути ні забуті, ні повторені", — наголосив голова МЗС.

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Також Сибіга додав, що війну не вдасться завершити шляхом компромісів, лестощів чи ділових угод.

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"Війна може закінчитися лише завдяки силі та позбавлення режиму Путіна ресурсів для її продовження", — підсумував посадовець.

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Раніше Новини.LIVE повідомляв, як міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на обстріл Києва вночі 22 жовтня. Тієї ночі у столиці під ударом опинилися енергетична інфраструктура, медичні заклади, торговельні центри та житлові райони. Голова МЗС назва цю атаку справжнім проявом російського "гуманізму".

Також Новини.LIVE писав про те, як прокоментував імовірну зустріч лідерів Китаю, США та РФ голова МЗС України. Андрій Сибіга вважає, що такі перемовини можуть заохотити кремлівського диктатора до продовження війни проти України. На його думку, результативною могла б стати тристороння зустріч за участю України, РФ і США.