Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: Reuters

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав нічну російську атаку на Київ справжнім проявом так званого російського "гуманізму". За його словами, російські війська застосували десятки балістичних ракет, атакувавши енергетичну інфраструктуру, медичні заклади, торговельні центри та житлові райони.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги в соцмережі X.

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Наслідки обстрілу в Києві. Фото: ДСНС Києва

Сибіга відреагував на нічну атаку Росії

Очільник українського МЗС заявив, що вночі жителі Києва почули, як насправді звучить російський "гуманізм". Він відсилав до слів спецпредставника США Стіва Віткоффа, який назвав російського лідера Володимира Путіна "гуманістом".

За словами Сибіги, російські війська завдали масованого удару, внаслідок якого постраждали об'єкти цивільної інфраструктури.

"Уночі жителі Києва почули, як насправді звучить російський "гуманізм", — зазначив Сибіга.

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Наслідки обстрілу в Києві. Фото: ДСНС Києва

Міністр також оприлюднив фотографії, на яких видно пожежі та роботу рятувальників після обстрілу. Він наголосив, що поступки, лестощі та спроби задобрити Росію не допоможуть завершити війну.

"Умиротворення, раболіпство та лестощі не зупинять цю війну. Лише сила", — заявив очільник МЗС.

Також Сибіга підкреслив, що російських атак зазнала не лише столиця, а й інші міста України.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE розповідав про заяви Віткоффа під час його переговорів із Путіним у Росії. Спецпосланець Трампа охарактеризував російського лідера як "гуманіста" та висловився про перспективи дипломатичного врегулювання війни.

Також Новини.LIVE повідомляв про різку реакцію частини Сенату США на висловлювання Віткоффа. Сенатори нагадали про російські атаки на українські міста та цивільні об'єкти й не погодилися з його оцінкою Путіна.