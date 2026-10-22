Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: Reuters

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал ночную российскую атаку на Киев настоящим проявлением так называемого российского "гуманизма". По его словам, российские войска применили десятки баллистических ракет, атаковав энергетическую инфраструктуру, медицинские учреждения, торговые центры и жилые районы.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в соцсети X.

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Последствия обстрела в Киеве. Фото: ГСЧС Киева

Сибига отреагировал на ночную атаку России

Глава украинского МИД заявил, что ночью жители Киева услышали, как на самом деле звучит российский "гуманизм". Он отсылал к словам спецпредставителя США Стива Уиткоффа, который назвал российского лидера Владимира Путина "гуманистом".

По словам Сибиги, российские войска нанесли массированный удар, в результате которого пострадали объекты гражданской инфраструктуры.

"Ночью жители Киева услышали, как на самом деле звучит российский "гуманизм", — отметил Сибига.

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Последствия обстрела в Киеве. Фото: ГСЧС Киева

Министр также опубликовал фотографии, на которых видны пожары и работа спасателей после обстрела. Он подчеркнул, что уступки, лесть и попытки задобрить Россию не помогут завершить войну.

"Умиротворение, раболепие и лесть не остановят эту войну. Только сила", — заявил глава МИД.

Также Сибига подчеркнул, что российским атакам подверглась не только столица, но и другие города Украины.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE рассказывал о заявлениях Уиткоффа во время его переговоров с Путиным в России. Спецпосланник Трампа охарактеризовал российского лидера как "гуманиста" и высказался о перспективах дипломатического урегулирования войны.

Также Новини.LIVE сообщал о резкой реакции части Сената США на высказывания Уиткоффа. Сенаторы напомнили о российских атаках на украинские города и гражданские объекты и не согласились с его оценкой Путина.