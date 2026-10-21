Стів Віткофф. Фото: Reuters

У середу 21 жовтня, спецпредставник Трампа Стів Віткофф під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним неодноразово висловлював йому слова подяки та назвав його "гуманістом". На ці заяви вже відреагували американські сенатори та висловили обурення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дописи політиків США у соцмережі Х.

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Що сказали сенатори про слова Віткоффа щодо Путіна

Сенатор-республіканець Том Тілліс опублікував гнівний допис, навівши визначення слова "гуманітарний" — як "людина, яка бере участь у покращенні життя людей і зменшенні страждань":



"Що за лайно, Стіве? Подивися тлумачення слова "гуманітарний". Яке принизливе й обурливе твердження. Тобі варто поїхати назад в Україну й запитати в родин тих дітей, яких Путін викрав і вбив, чи згодні вони, що твій друг Путін — "гуманіст"?", - наголосив політик.



Інший сенатор-республіканець, Джон Корнін, написав, що Путін не гуманіст, а "холоднокровний вбивця".



Також на ситуацію відреагував сенатор-демократ Річард Блюменталь та заявив наступне:



"Патетичне підлабузництво Віткоффа перед цим бандитом із КДБ зраджує американські цінності та безпеку. Він має процитувати путінську гуманітарну велич ув’язненим, яких той катував і вбивав, дітям, яких той викрав, українцям, чию країну той бомбардує з кровожерливістю", - йдеться у повідомленні.



Тим часом сенатор-демократ Марк Келлі нагадав, що диктатор РФ вбивав політичних опонентів та розпочав війну, ставши військовим злочинцем:



"У якому світі Путін "гуманіст"? Він вбивав політичних суперників і журналістів, бомбардував лікарні та розпочав війну, яка забрала десятки тисяч невинних життів, включно з жінками та дітьми. Він — воєнний злочинець", — вказано у дописі.

Як повідомляли Новини.LIVE, 20 жовтня Стів Віткофф прибув до Норвегії та провів переговори з представниками України та Європи, після чого 21 жовтня вирушив до Росії на зустріч з Путіним. Після цієї зустрічі помічник диктатора РФ Юрій Ушаков заявив, що війна Росії проти України рухається до завершення. За його словами, новий раунд тристоронніх переговорів може відбутися у листопаді.

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Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що не чекатиме Віткоффа в Норвегії та планує повернутися до України. За його словами, результати переговорів з Путіним будуть отримані від норвезький представників.