Російський диктатор Володимир Путін та його помічник Юрій Ушаков. Фото: Reuters

Помічник диктатора РФ Юрій Ушаков заявив, що "український конфлікт" рухається до завершення, а наступний раунд тристоронніх переговорів за участю України, США та Росії може відбутися в Абу-Дабі в середині листопада.

Про це пише Новини.LIVE посилаючись на росЗМІ.

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Ушаков заявив про наближення завершення війни

Юрій Ушаков прокоментував перспективи припинення війни в Україні, після переговорів спецпосланника США Стіва Віткоффа та диктатора РФ Путіна. За його словами, ситуація нібито розвивається в напрямку завершення війни.

"Український конфлікт наближається до завершення", — заявив Ушаков.

Потім він додав, що не знає, наскільки країни близькі до цього, але все рухається "в цьому напрямку".

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Окремо також повідомив, що наступний раунд тристоронніх переговорів за участю України, США та РФ можуть провести в Абу-Дабі та в Женеві. Зустріч планують на десяті числа листопада. Водночас помічник диктатора додав, що перемовини мають відбуватися на експертному рівні та під час них мають обговорюватись гарантії безпеки України та РФ.

"Ми орієнтуємося на Абу-Дабі… Такою була домовленість, що десь, напевно, у середині листопада, у десятих числах листопада", — зазначив представник Кремля.

Відомо, що на переговорах в Абу-Дабі в січні 2026 року та Женеві в лютому 2026 року українську сторону представляли Рустем Умєров, Кирило Буданов, Андрій Гнатов і Давид Арахамія.

Ми писали, що також помічник диктатора РФ Ушаков заявив про готовність Кремля до перемовин. Водночас він наголосив, що на думку Путіна наразі ситуацію на фронті повністю контролюють російські війська та назвав це "об’єктивною ситуацією".

Новини.LIVE інформували, що американський спецпосланник Стів Віткофф під час зустрічі з Путіним назвав його "гуманістом". Потім він додав, такою ж людиною вважає і Президента США Дональда Трампа.