Российский диктатор Владимир Путин и его помощник Юрий Ушаков. Фото: Reuters

Помощник диктатора РФ Юрий Ушаков заявил, что "украинский конфликт приближается к завершению", а следующий раунд трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России может состояться в Абу-Даби в середине ноября.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.

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Ушаков заявил о приближении завершения войны

Юрий Ушаков прокомментировал перспективы прекращения войны в Украине после переговоров спецпосланника США Стива Виткоффа и диктатора РФ Путина. По его словам, ситуация якобы развивается в направлении завершения войны.

"Украинский конфликт приближается к завершению", — заявил Ушаков.

Затем он добавил, что не знает, насколько страны близки к этому, но всё движется "в этом направлении".

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Отдельно он также сообщил, что следующий раунд трехсторонних переговоров с участием Украины, США и РФ могут провести в Абу-Даби и в Женеве. Встречу планируют на десятое число ноября. В то же время помощник диктатора добавил, что переговоры должны проходить на экспертном уровне, и в ходе них должны обсуждаться гарантии безопасности Украины и РФ.

"Мы ориентируемся на Абу-Даби… Такова была договоренность, что где-то, вероятно, в середине ноября, в десятых числах ноября", — отметил представитель Кремля.

Известно, что на переговорах в Абу-Даби в январе 2026 года и в Женеве в феврале 2026 года украинскую сторону представляли Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Андрей Гнатов и Давид Арахамия.

Мы писали, что также помощник диктатора РФ Ушаков заявил о готовности Кремля к переговорам. В то же время он подчеркнул, что, по мнению Путина, в настоящее время ситуацию на фронте полностью контролируют российские войска, и назвал это "объективной ситуацией".

Новини.LIVE сообщали, что американский спецпосланник Стив Виткофф во время встречи с Путиным назвал его "гуманистом". Затем он добавил, что таким же человеком считает и президента США Дональда Трампа.