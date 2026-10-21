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Головна Новини дня Бачення Трампа, імпульс: нотатки Віткоффа під час зустрічі з Путіним

Бачення Трампа, імпульс: нотатки Віткоффа під час зустрічі з Путіним

Ua ru
21 жовтня 2026 20:41
Відомі нотатки Віткоффа під час зустрічі з Путіним: що в них написано Reuters
Спецпосланець США Стів Віткофф та диктатор РФ Володимир Путін. Фото: Reuters

Під час зустрічі спецпосланця США Стіва Віткоффа з Володимиром Путіним у РФ журналісти сфотографували нотатки американця. Серед фрагментів, які вдалося розшифрувати: згадки про бачення Дональда Трампа та імпульс у переговорах.

Про це пише Новини.LIVE посилаючись на фото журналістів.

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Що написав Віткофф у своїх нотатках

Стів Віткофф прибув до Санкт-Петербурга для перемовин з диктатором РФ Путіним. На початку зустрічі вони потиснули руки один одному, саме в цей момент журналістам вдалось зробити фото його нотаток.

Серед них:

  • "Дякую — бачення Трампа…"
  • "Зустрівся з європейцями… учора…"
  • "Я відчуваю, що з’явився імпульс…"
  • "…використали, щоб розвинути цей успіх…"

Повний їх зміст наразі невідомий. Відомо, що американський посадовець привіз із собою в РФ документи з "новими підходами щодо врегулювання війни в Україні".

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Ми писали, що помічник диктатора РФ Путіна Юрій Ушаков після зустрічі з Стівом Віткоффом повідомив журналістам, що наразі "український конфлікт" рухається до завершення. Водночас він заявив, що можливі переговори відбудуться в десятих числах листопада, ймовірно, в Абу-Дабі.

Новини.LIVE інформували, що диктатор Путін пообіцяв спецпосланцю Віткоффу відправити танкери з дизельним пальним до Сполучених Штатів. Повідомляється, що це має відбутись найближчим часом.

США володимир путін переговори Дональд Трамп війна в Україні Стів Віткофф
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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