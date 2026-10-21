Видение Трампа, импульс: заметки Виткоффа во время встречи с Путиным
Во время встречи спецпосланника США Стива Виткоффа с Владимиром Путиным в РФ журналисты сфотографировали записи американца. Среди фрагментов, которые удалось расшифровать: упоминания о видении Дональда Трампа и импульсе в переговорах.
Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на фото журналистов.
Что написал Виткофф в своих заметках
Стив Виткофф прибыл в Санкт-Петербург для переговоров с диктатором РФ Путиным. В начале встречи они пожали друг другу руки, именно в этот момент журналистам удалось сфотографировать его заметки.
Среди них:
- "Спасибо — видение Трампа…"
- "Встретился с европейцами… вчера…"
- "Я чувствую, что появился импульс…"
- "…использовали, чтобы развить этот успех…"
Полное их содержание пока неизвестно. Известно, что американский чиновник привез с собой в РФ документы с "новыми подходами к урегулированию войны в Украине".
Мы писали, что помощник диктатора РФ Путина Юрий Ушаков после встречи со Стивом Виткоффом сообщил журналистам, что в настоящее время "украинский конфликт" движется к завершению. В то же время он заявил, что возможные переговоры состоятся в десятых числах ноября, вероятно, в Абу-Даби.
Новини.LIVE сообщали, что диктатор Путин пообещал спецпосланнику Виткоффу отправить танкеры с дизельным топливом в Соединенные Штаты. Сообщается, что это должно произойти в ближайшее время.