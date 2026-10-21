Специальный посланник США Стив Виткофф и диктатор РФ Владимир Путин. Фото: Reuters

Во время встречи спецпосланника США Стива Виткоффа с Владимиром Путиным в РФ журналисты сфотографировали записи американца. Среди фрагментов, которые удалось расшифровать: упоминания о видении Дональда Трампа и импульсе в переговорах.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на фото журналистов.

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Что написал Виткофф в своих заметках

Стив Виткофф прибыл в Санкт-Петербург для переговоров с диктатором РФ Путиным. В начале встречи они пожали друг другу руки, именно в этот момент журналистам удалось сфотографировать его заметки.

Среди них:

"Спасибо — видение Трампа…"

"Встретился с европейцами… вчера…"

"Я чувствую, что появился импульс…"

"…использовали, чтобы развить этот успех…"

Полное их содержание пока неизвестно. Известно, что американский чиновник привез с собой в РФ документы с "новыми подходами к урегулированию войны в Украине".

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Мы писали, что помощник диктатора РФ Путина Юрий Ушаков после встречи со Стивом Виткоффом сообщил журналистам, что в настоящее время "украинский конфликт" движется к завершению. В то же время он заявил, что возможные переговоры состоятся в десятых числах ноября, вероятно, в Абу-Даби.

Новини.LIVE сообщали, что диктатор Путин пообещал спецпосланнику Виткоффу отправить танкеры с дизельным топливом в Соединенные Штаты. Сообщается, что это должно произойти в ближайшее время.