Стив Уиткофф. Фото: Reuters

В среду, 21 октября, специальный представитель Трампа Стив Уиткофф во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным неоднократно выражал ему благодарность и назвал его «гуманистом». На эти заявления уже отреагировали американские сенаторы и выразили возмущение.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на посты американских политиков в социальной сети Х.

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Что сказали сенаторы о словах Виткоффа в адрес Путина

Сенатор-республиканец Том Тиллис опубликовал гневный пост, приведя определение слова "гуманитарный" — как "человек, который участвует в улучшении жизни людей и уменьшении страданий":



"Что за чушь, Стив? Посмотри определение слова "гуманитарный". Какое унизительное и возмутительное утверждение. Тебе стоит вернуться в Украину и спросить у семей тех детей, которых Путин похитил и убил, согласны ли они с тем, что твой друг Путин — "гуманист"?", — подчеркнул политик.



Другой сенатор-республиканец, Джон Корнин, написал, что Путин не гуманист, а "хладнокровный убийца".



Также на ситуацию отреагировал сенатор-демократ Ричард Блюменталь и заявил следующее:



"Патетическое подхалимство Уиткоффа перед этим бандитом из КГБ предаёт американские ценности и безопасность. Ему следует процитировать путинское гуманитарное величие заключенным, которых тот пытал и убивал, детям, которых тот похитил, украинцам, чью страну тот бомбардирует с кровожадностью", — говорится в сообщении.



Между тем сенатор-демократ Марк Келли напомнил, что диктатор РФ убивал политических оппонентов и развязал войну, став военным преступником:



"В каком мире Путин — "гуманист"? Он убивал политических соперников и журналистов, бомбардировал больницы и развязал войну, унесшую десятки тысяч невинных жизней, включая женщин и детей. Он — военный преступник", — говорится в посте.

Как сообщали Новини.LIVE, 20 октября Стив Уиткофф прибыл в Норвегию и провёл переговоры с представителями Украины и Европы, после чего 21 октября отправился в Россию на встречу с Путиным. После этой встречи помощник диктатора РФ Юрий Ушаков заявил, что война России против Украины приближается к завершению. По его словам, новый раунд трехсторонних переговоров может состояться в ноябре.

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Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет ждать Виткоффа в Норвегии и планирует вернуться в Украину. По его словам, результаты переговоров с Путиным будут получены от норвежских представителей.