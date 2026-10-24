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Главная Новости дня Сибига заявил об опасности поставок газа из РФ в Европу

Сибига заявил об опасности поставок газа из РФ в Европу

Ua ru
24 октября 2026 23:54
Сибига предупредил об опасности поставок газа из России в Европу t.me/V_Zelenskiy_official
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига считает опасным возобновление поставок газа из Российской Федерации (РФ) в страны Европы. Чиновник уверен, что такие уступки агрессору приведут к энергетическому шантажу, новым войнам и кризисам.

Об этом со ссылкой на пост главы Министерства иностранных дел (МИД) Украины в социальной сети Х сообщает Новини.LIVE.

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Андрей Сибига объяснил, почему возобновлять поставки газа из РФ в Европу опасно
Скриншот сообщения x.com/andrii_sybiha

Почему Россия не должна поставлять газ в Европу

Министр отметил, что на данный момент европейские страны после десятилетий московского давления начали обретать энергетическую независимость. Россия никогда не считала энергоносители бизнесом — для нее они всегда оставались оружием.

"Разрешение на обход Украины российскими трубопроводами побудило Путина начать полномасштабное вторжение. Прошлые ошибки не должны быть ни забыты, ни повторены" — подчеркнул глава МИД.

Также Сибига добавил, что войну не удастся завершить путем компромиссов, лести или деловых соглашений.

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"Война может закончиться только благодаря силе и лишению режима Путина ресурсов для ее продолжения", — подытожил чиновник.

Ранее Новини.LIVE сообщал, как министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на обстрел Киева ночью 22 октября. В ту ночь в столице под ударом оказались энергетическая инфраструктура, медицинские учреждения, торговые центры и жилые районы. Глава МИД назвал эту атаку настоящим проявлением российского "гуманизма".

Также Новини.LIVE писал о том, как глава МИД Украины прокомментировал возможную встречу лидеров Китая, США и РФ. Андрей Сибига считает, что такие переговоры могут подтолкнуть кремлевского диктатора к продолжению войны против Украины. По его мнению, результативной могла бы стать трехсторонняя встреча с участием Украины, РФ и США.

Андрей Сибига Европа газ поставки Россия министр
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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