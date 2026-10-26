Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: t.me/Ukraine_MFA

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на ідею призначення Віктора Орбана Генеральним секретарем ООН. Він іронічно висловився про можливу роботу угорського політика на цій посаді. Зокрема, Сибіга згадав про його навички вето та шантажу.

Про це Андрій Сибіга написав у соцмережі X у понеділок, 26 жовтня, інформує Новини.LIVE.

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Сибіга про ідею призначити Орбана генсеком ООН

Глава українського МЗС Андрій Сибіга прокоментував можливе висунення кандидатури колишнього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на посаду Генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй. Сибіга припустив, що угорський політик міг би використовувати на цій посаді ті самі методи, які, за його словами, застосовував під час ухвалення ключових рішень у Європейському Союзі.

Свою реакцію міністр виклав у дописі, в якому також іронічно згадав про досвід України у взаємодії з Орбаном:

"Переконаний, що Віктор Орбан на посаді Генерального секретаря ООН неодмінно застосовував би свої майстерні навички вето й шантажу, які роками відточував, зриваючи ключові рішення ЄС. Ми можемо поділитися з рештою світу нашим чудовим досвідом, як вчасно виводити його на каву".

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Скриншот заяви Орбана/X

Новини.LIVE інформували, що адміністрація Дональда Трампа хоче, щоб Віктор Орбан висунув свою кандидатуру на посаду Генерального секретаря ООН. За даними The Wall Street Journal, США обговорювали цю ідею з Росією та Китаєм і вважають, що Орбан може заручитися достатньою підтримкою в Раді Безпеки ООН. Сам угорський політик готовий розглянути пропозицію, але не планує вступати в перегони без упевненості у перемозі, а оголошення про підтримку США відклали до завершення проміжних виборів до Конгресу.

Новини.LIVE писали, що раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс пояснив, що Вашингтон підтримав Віктора Орбана на виборах в Угорщині, попри усвідомлення високої ймовірності його поразки. За словами Венса, угорський прем’єр був одним із небагатьох європейських лідерів, які протистояли бюрократії в Брюсселі та захищали інтереси американських компаній. Він також наголосив, що Орбан тривалий час був хорошим партнером США, тому Вашингтон вважав правильним підтримати його.