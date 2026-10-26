Віктор Орбан. Фото: Reuters

Адміністрація президента США Дональда Трампа виступила за те, щоб колишній прем’єр-міністр Угорщини став кандидатом на посаду генерального секретаря ООН. США закликали його взяти участь у перегонах і безпосередньо самі запропонували йому цю ідею, однак на даний момент план очікує остаточного рішення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Wall Street Journal.

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Що відомо про плани США щодо Орбана

Представник Держдепу США визнав у коментарі виданню, що на перший погляд ця ідея звучить божевільно. Однак, як передбачається, Росія та Китай підтримують цю ідею на підставі попередніх переговорів із Вашингтоном, а план полягає в тому, щоб Орбан став їхнім спільним кандидатом.

Як розповіли представники США та ще однієї країни, вони пояснили, що коли США, Росія та Китай прагнуть одного й того самого в Раді Безпеки ООН, вони зазвичай домагаються свого.

За словами представника Держдепу, США нарахували 8 голосів у Раді Безпеки, які, як вважається, з легкістю дістануться Орбану. Ще 10 голосів із 15 членів Ради цілком досяжні. Чи стануть у такому разі Велика Британія та Франція перешкоджати волі більшості? WSJ пише, що, як правило, ці дві країни обережно використовують право вето.

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Зазначається, що коли американські чиновники обговорювали, кого хотіли б бачити на чолі ООН, ім’я Орбана спливало знову й знову. "Когось на кшталт Орбана", — говорили вони, а їхні китайські та російські колеги погоджувалися. У підсумку чиновники США поставили собі запитання: "Чому б не Орбан?".

При цьому причин проти такої кандидатури чимало. Зокрема, вважається, що він виступатиме на захист диктатора РФ Володимира Путіна та інших диктаторів. Однак, як пояснив представник США, Орбан — "кандидат мрії для консерваторів MAGA".

Багато в чому це пов’язано з його діями проти масової міграції, ліберальних неурядових організацій, а також лівих судів і преси Угорщини. Зазначається, що Орбан часто конфліктував з Євросоюзом, при цьому отримуючи від блоку вигоду у вигляді субсидій, а його зближення з Китаєм якимось чином так і не зруйнувало образ захисника західної цивілізації.

Як відомо, президент США Дональд Трамп підтримав Орбана на квітневих виборах в Угорщині, а віцепрезидент США Джей Ді Венс проводив за нього передвиборчу кампанію. У разі, якщо Орбан вступить у гонку за посаду голови ООН, очікується, що американці знову підтримають його. Але, за словами третього джерела, оголошення про це відклали до закінчення проміжних виборів до Конгресу США.

За даними видання, американські чиновники першими зв’язалися з Орбаном, щоб з’ясувати, чи зацікавлений він у посаді генсека ООН. Вони з’ясували, що він готовий розглянути цю пропозицію, але з застереженнями, з огляду на його націоналістичні погляди. При цьому Орбан не має наміру висувати свою кандидатуру, якщо не буде впевнений у можливості перемоги. Сам Орбан відмовився від коментарів виданню.

За словами представника другої країни, серед інших претендентів на посаду генерального секретаря переважають кандидати, сильні саме в «секретарській» частині роботи: вони мають досвід міжнародної бюрократії або закулісної дипломатії. Орбан же був би «генералом». Представник Держдепартаменту погодився з такою оцінкою, додавши, що у Орбана правильна ідеологія, він вміє здійснювати владу в умовах протидії й не дозволить залякати себе істеблішменту штаб-квартири ООН у районі Тертл-Бей.

Додамо, що термін повноважень нинішнього генсека ООН Антоніу Гутерріша закінчується 31 грудня.

Як повідомляли Новини.LIVE, влітку у ЗМІ з’явилася інформація, що Дональд Трамп хоче, щоб новим генсеком ООН став президент ФІФА Джанні Інфантіно. За словами джерел, Трамп вважає, що Інфантіно користується повагою в усьому світі.

Також ми писали, що віцепрезидент США Джей Ді Венс пояснив, чому США вирішили підтримати Орбана на парламентських виборах в Угорщині.